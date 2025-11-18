Offset zaprzecza, że opublikował post o dziecku Cardi B i gwiazdora NFL

fot. mat. pras.

Offset stanowczo zaprzecza, jakoby opublikował i potem usunął wpis na Instagramie dotyczący dziecka Cardi B i Stefona Diggsa. W weekend wywołało to spore zamieszanie w mediach społecznościowych, kiedy wyglądało, że Offset napisał w story „My kid lol”.

Offset twierdzi jednak, że post został sfałszowany, a Cardi reaguje na dezinformację.

Oświadczenie przedstawiciela Offseta

Rzecznik rapera z zespołu Migos przekazał TMZ:

„Wszystkie oświadczenia przypisywane Offsetowi w mediach społecznościowych są całkowicie sfabrykowane. Cardi reagowała na dezinformację, a sytuacja eskalowała niepotrzebnie. Offset pozostaje wspierający wobec Cardi i szczerze życzy jej wszystkiego najlepszego.”

Nie jest jasne, kto miałby sfałszować post i jak stał się viralem w sieci.

Cardi B ostrzega przed ignorowaniem sytuacji

Cardi skomentowała sytuację, przestrzegając fanów:

„Myślicie, że to zabawne, ale nie jest… To wszystko jest zabawą, dopóki nie jest za późno.”



Dodała też:

„Czasami śpię i zastanawiam się, 'To nie jest normalne.’ Widzisz dokumenty kryminalne… Widzisz w mediach społecznościowych kobiety zabijane co drugi dzień.”

Historia związku Cardi B i Offseta

Cardi i Offset pobrali się w tajemnicy w 2017 roku i mają razem troje dzieci. Cardi złożyła wniosek o rozwód w 2024 roku i niedawno urodziła syna ze Stefonem Diggsem, gwiazdą NFL grającą w New England Patriots.