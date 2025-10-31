Szukaj
Offset ma do spłacenia ponad osiem milionów złotych zaległych podatków

Trzecie zajęcie podatkowe 

2025.10.31

Offset został ukarany kolejnym federalnym zajęciem podatkowym, co oznacza trzeci taki przypadek w tym roku. Łączna kwota jego zaległości wynosi aż 2 353 692 dolarów.

Według serwisu The Neighborhood Talk, pierwsze zajęcie podatkowe wobec Offseta zostało złożone w marcu, kolejne w kwietniu, a najnowsze w październiku 2024 roku. Pomimo narastających problemów finansowych, były członek Migos nie skomentował jeszcze publicznie swojej sytuacji podatkowej.

Ciężki rok w życiu osobistym

Obecny rok był dla Offseta wyjątkowo burzliwy również w sferze prywatnej. On i jego długoletnia partnerka Cardi B oficjalnie zakończyli swój związek, a wieści o rozwodzie pojawiły się tuż przed ogłoszeniem przez Cardi B ciąży z trzecim dzieckiem. Obecnie Cardi B spodziewa się dziecka ze swoim nowym partnerem, Stefonem Diggsem.

Byli partnerzy nie rozstali się w zgodzie – publicznie pojawiały się oskarżenia o zdradę i spory finansowe. W rozmowie z Keke Palmer Offset przyznał, że żałuje niektórych decyzji w relacji z Cardi B:

„Powinienem był bardziej ją szanować. Popełniłem złe decyzje jako mężczyzna…”

