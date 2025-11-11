Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Warszawska edycja 120 RAP FEST nabierze wyjątkowego znaczenia. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 14 listopada w COS Torwar, organizatorzy i fani oddadzą hołd zmarłemu niedawno Pono.

„To, co po mnie zostanie, to te słowa.” – czytamy w oficjalnym poście na profilu @120rapfest „W ramach części programu festiwalu oddamy hołd Pono – legendzie, której wersy na zawsze zapisały się w historii polskiego hip-hopu.”

120 RAP FEST WWA – święto klasycznego rapu

Po wielkim sukcesie łódzkiej edycji w Atlas Arenie, czas na dogrywkę w Warszawie. 120 RAP FEST WWA to wydarzenie dedykowane fanom klasycznego, oldschoolowego rapu i klimatu miejskich domówek.

Organizatorzy zapowiadają, że to będzie wieczór pełen energii, wspomnień i kultowych brzmień, a także przestrzeń do spotkania fanów i artystów, których łączy miłość do hip-hopu – tego surowego, prawdziwego i szczerego.

Legendarny skład na scenie

Line-up warszawskiej edycji robi ogromne wrażenie. Na scenie Torwaru pojawią się ikony polskiego rapu:

O.S.T.R. gra TABASKO

Pezet – gościnnie

Vienio – gościnnie

Molesta gra Skandal

Grammatik gra Światła Miasta

Fenomen gra Efekt

Tede gra S.P.O.R.T

Pokahontaz gra Recepturę

Data, miejsce i bilety

📅 14 listopada 2025

📍 COS Torwar, Warszawa

🎟️ Bilety dostępne na 120rapfest.pl