Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Warszawska edycja 120 RAP FEST nabierze wyjątkowego znaczenia. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 14 listopada w COS Torwar, organizatorzy i fani oddadzą hołd zmarłemu niedawno Pono.
„To, co po mnie zostanie, to te słowa.” – czytamy w oficjalnym poście na profilu @120rapfest
„W ramach części programu festiwalu oddamy hołd Pono – legendzie, której wersy na zawsze zapisały się w historii polskiego hip-hopu.”
120 RAP FEST WWA – święto klasycznego rapu
Po wielkim sukcesie łódzkiej edycji w Atlas Arenie, czas na dogrywkę w Warszawie. 120 RAP FEST WWA to wydarzenie dedykowane fanom klasycznego, oldschoolowego rapu i klimatu miejskich domówek.
Organizatorzy zapowiadają, że to będzie wieczór pełen energii, wspomnień i kultowych brzmień, a także przestrzeń do spotkania fanów i artystów, których łączy miłość do hip-hopu – tego surowego, prawdziwego i szczerego.
Legendarny skład na scenie
Line-up warszawskiej edycji robi ogromne wrażenie. Na scenie Torwaru pojawią się ikony polskiego rapu:
-
O.S.T.R. gra TABASKO
-
Pezet – gościnnie
-
Vienio – gościnnie
-
Molesta gra Skandal
-
Grammatik gra Światła Miasta
-
Fenomen gra Efekt
-
Tede gra S.P.O.R.T
-
Pokahontaz gra Recepturę
Data, miejsce i bilety
📅 14 listopada 2025
📍 COS Torwar, Warszawa
🎟️ Bilety dostępne na 120rapfest.pl