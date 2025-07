Ochroniarz warszawskiego klubu „wy***ał liścia” Sentino

fot. mat. pras.

Kilka dni temu na kanale Capcore Podcastu pojawił się nowy odcinek rozmów Michała Dzikiego z Nafasem. Dziki, ochroniarz z wieloletnim doświadczeniem, zdradził w nim, że w przeszłości uderzył Sentino. Początkowo rozmowa dotyczyła spięcia Nafasa z Rusiną, ale po chwili na pierwszy plan wysunął się autor „King Sento”.

– To była chyba najbardziej znana osoba, której wy***ałem liścia. Nie wiem, czy był inny polski artysta, który był tyle razy mielony przez bramki. Ja znam osobiście ze cztery osoby, które go… jeden to go nawet hokerem napi***olił, bo nóż wyciągnął. Bardzo lubił się spr*ć – komentuje prowadzący Cacore Podcast.

Co na to Sentino?

Dziki stwierdził, że od incydentu minęło już tak wiele lat, że „chyba może o nim mówić”. Co na to Sentino?

Cały podcast znajdziecie poniżej. Historia spięcia z Rusiną przechodząca we wzmiankę o Sentino rozpoczyna się na poziomie 3:08.