Ochrona Playboi Cartiego starła się fotografem pracującym na festiwalu Rolling Loud

Fotograf miał zostać powalony na ziemię

2026.05.12

Podczas festiwalu Rolling Loud w Orlando doszło do incydentu z udziałem ekipy ochrony Playboi Carti. Według relacji mediów i nagrań krążących w sieci, ochroniarze rapera mieli uszkodzić sprzęt fotografa pracującego przy wydarzeniu.

Co wydarzyło się na Rolling Loud?

Playboi Carti był główną gwiazdą jednego z dni festiwalu, przyciągając dziesiątki tysięcy fanów. W trakcie opuszczania terenu imprezy doszło jednak do napiętej sytuacji z udziałem jego ochrony.

Według świadków i nagrań:

  • ochrona rapera miała wejść w konflikt z fotografem,
  • aparat fotograficzny został uderzony i zniszczony,
  • fotograf miał zostać powalony na ziemię

Reakcje w internecie

Nagranie z incydentu szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę krytyki wobec ochrony artysty. Użytkownicy podkreślają, że sprzęt fotograficzny to często kosztowne narzędzie pracy, które stanowi podstawę zarobku dla fotoreporterów i fotografów koncertowych.

Wielu fanów zwraca uwagę, że niezależnie od okoliczności, sytuacja nie powinna była zakończyć się zniszczeniem mienia.

Brak oficjalnego komentarza

Na ten moment ani Playboi Carti, ani jego zespół nie odnieśli się do zarzutów dotyczących incydentu. Nie wiadomo również, czy fotograf złożył oficjalną skargę lub czy sprawa będzie miała dalszy ciąg prawny.

