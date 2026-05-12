Powrót Darii Zawiałow coraz bliżej. Start sprzedaży biletów na trasę „WIOSNA 2027”

2026.05.12

_Daria Zawialow PGE Proba 07.09.2025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-12

Foto: @piotr_tarasewicz

Daria Zawiałow oficjalnie rozpoczęła odliczanie do swojej dużej trasy koncertowej. Ruszyła regularna sprzedaż biletów na halowe koncerty w ramach tournée „WIOSNA 2027”, które obejmie największe polskie miasta.

Start sprzedaży biletów na koncerty 2027

Rozpoczęła się regularna sprzedaż wejściówek na koncerty artystki.

W ramach trasy zaplanowano występy w:

  • Wrocław – Hala Stulecia
  • Kraków – TAURON Arena Kraków
  • Gdańsk / Sopot – ERGO ARENA
  • Warszawa – COS Torwar (wyprzedany)

Do sprzedaży trafił także oficjalny merch promujący trasę.

Ogromne zainteresowanie trasą

Zainteresowanie koncertami Daria Zawiałow jest bardzo duże. Jeden z warszawskich koncertów został wyprzedany już w przedsprzedaży, co pokazuje skalę popularności artystki.

W mediach społecznościowych wokalistka podkreśliła emocje związane z powrotem:

„Już za rok widzimy się na trasie halowej 2027. Ale wzruszenie! Ale tęsknota! Za mniej niż 365 dni.”

Nowe wydawnictwa i podsumowanie dotychczasowej kariery

Wraz ze startem sprzedaży biletów pojawiło się również nowe nagranie – utwór „Laura” w aranżacji symfonicznej, zarejestrowany podczas koncertu na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie.

Wydarzenie to symbolicznie zakończyło etap albumu „Dziewczyna Pop”, który okazał się jednym z największych sukcesów w karierze artystki.

Album przyniósł m.in.:

  • nominacje do nagrody Fryderyki,
  • wysokie wyniki w radiowych zestawieniach,
  • popularność singli, w tym utworu „Dziwna” nagranego z Arturem Rojkiem.

Nowy album w drodze

Daria Zawiałow zapowiada również nowy, piąty album studyjny, który ma ukazać się w 2027 roku, równolegle z trasą koncertową.

