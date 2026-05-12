Powrót Darii Zawiałow coraz bliżej. Start sprzedaży biletów na trasę „WIOSNA 2027”

Daria Zawiałow oficjalnie rozpoczęła odliczanie do swojej dużej trasy koncertowej. Ruszyła regularna sprzedaż biletów na halowe koncerty w ramach tournée „WIOSNA 2027”, które obejmie największe polskie miasta.
Start sprzedaży biletów na koncerty 2027
Rozpoczęła się regularna sprzedaż wejściówek na koncerty artystki.
W ramach trasy zaplanowano występy w:
- Wrocław – Hala Stulecia
- Kraków – TAURON Arena Kraków
- Gdańsk / Sopot – ERGO ARENA
- Warszawa – COS Torwar (wyprzedany)
Do sprzedaży trafił także oficjalny merch promujący trasę.
Ogromne zainteresowanie trasą
Zainteresowanie koncertami Daria Zawiałow jest bardzo duże. Jeden z warszawskich koncertów został wyprzedany już w przedsprzedaży, co pokazuje skalę popularności artystki.
W mediach społecznościowych wokalistka podkreśliła emocje związane z powrotem:
„Już za rok widzimy się na trasie halowej 2027. Ale wzruszenie! Ale tęsknota! Za mniej niż 365 dni.”
Nowe wydawnictwa i podsumowanie dotychczasowej kariery
Wraz ze startem sprzedaży biletów pojawiło się również nowe nagranie – utwór „Laura” w aranżacji symfonicznej, zarejestrowany podczas koncertu na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
Wydarzenie to symbolicznie zakończyło etap albumu „Dziewczyna Pop”, który okazał się jednym z największych sukcesów w karierze artystki.
Album przyniósł m.in.:
- nominacje do nagrody Fryderyki,
- wysokie wyniki w radiowych zestawieniach,
- popularność singli, w tym utworu „Dziwna” nagranego z Arturem Rojkiem.
Nowy album w drodze
Daria Zawiałow zapowiada również nowy, piąty album studyjny, który ma ukazać się w 2027 roku, równolegle z trasą koncertową.