Oasis wracają z ekskluzywnym merch’em przed trasą Live ‘25

fot. facebook / @OasisOfficial

Oasis nawiązał współpracę z platformą Amazon, by wypuścić limitowaną kolekcję merchu upamiętniającą najważniejsze momenty z ich kariery. Premiera merchu zbiegła się z zapowiedzią ich długo wyczekiwanej trasy koncertowej.

Trasa koncertowa Oasis zapełnia Wembley i inne miejsca w UK oraz Irlandii

Po 16 latach przerwy, Oasis zagrają serię koncertów, w tym aż siedem występów na słynnym stadionie Wembley w Londynie. W roli supportu pojawią się Richard Ashcroft oraz Cast, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wśród fanów.

Skład zespołu i przygotowania do trasy Live ‘25

Do zespołu dołączają długoletni współpracownicy, tacy jak Gem Archer, Paul ‘Bonehead’ Arthurs, Joe Waronker na perkusji oraz basista Andy Bell. W sesjach uczestniczy także klawiszowiec Mikey Rowe. Brakuje jednak Liama Gallaghera, co wzbudza zainteresowanie mediów.

Merch Oasis na Amazon – klasyczne motywy i ikoniczne grafiki

Amazon już udostępnił koszulki, bluzy i longsleeve z nadrukiem inspirowanym koncertem Knebworth 1996. W ciągu najbliższych miesięcy pojawią się kolejne projekty związane z trasami: North American Tour 2006, All Around The World 1997, oraz kultowymi albumami jak Be Here Now czy Heathen Chemistry.

Czy Oasis nagra nowe utwory? Menadżer zaprzecza, Liam pozostawia furtkę

Menadżer zespołu, Alec McKinlay, zapewnia, że nie ma planów wydania nowej muzyki ani kolejnych koncertów. Liam Gallagher natomiast sugeruje, że o przyszłości zespołu decydują on i Noel, co daje nadzieję na niespodzianki.

Zak Starkey rozczarowany brakiem zaproszenia na reunion Oasis

Były perkusista, syn Ringo Starra, Zak Starkey, który grał z Oasis w latach 2004-2008, wyraził żal z powodu nieuwzględnienia go w składzie na nadchodzącą trasę. Jego wkład w albumy takie jak Don’t Believe The Truth i Dig Out Your Soul był znaczący.