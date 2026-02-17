CGM

Oasis planuje nagrać nowe utwory przed trasą w 2027 roku

2026.02.17

Oasis planuje nagrać nowe utwory przed trasą w 2027 roku

fot. facebook / @OasisOfficial

Fani legendarnej grupy Oasis mają powody do radości. Zespół szykuje premierowy materiał, który ma wybrzmieć podczas trasy koncertowej w 2027 roku. Będą to pierwsze nowe piosenki od czasu albumu „Dig Out Your Soul” z 2008 roku.

Powrót po latach i plany na przyszłość

W ubiegłym roku bracia Noel Gallagher i Liam Gallagher ponownie stanęli razem na scenie po 16 latach przerwy, grając serię wyprzedanych koncertów stadionowych. Choć w tym roku robią sobie przerwę od występów na żywo, nie zamierzają zwalniać tempa.

Według medialnych doniesień muzycy chcą „kuć żelazo, póki gorące” i wykorzystać ogromne zainteresowanie reaktywacją zespołu.

Nowe piosenki Oasis w drodze

Źródła zbliżone do zespołu twierdzą, że Noel Gallagher intensywnie pracuje nad nowym materiałem. Artysta ma być pełen pomysłów i inspiracji po ubiegłorocznych koncertach.

Rok 2026 ma upłynąć pod znakiem pracy w studiu nagraniowym, a efekty tych działań fani usłyszą podczas trasy w 2027 roku. Nowe utwory Oasis będą pierwszym premierowym materiałem od blisko dwóch dekad, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół zespołu.

Kto wesprze Oasis na trasie?

Według doniesień, podczas wybranych koncertów w 2027 roku supportem ma być Miles Kane. To artysta dobrze znany brytyjskiej publiczności, który może okazać się mocnym punktem nadchodzącej trasy.

Noel Gallagher o nagrodzie Brit Awards

Noel Gallagher niedawno potwierdził, że przebywa w studiu nagraniowym. Zażartował również, że powinien jak najszybciej wydać nowe piosenki po tym, jak otrzymał tytuł Songwriter of the Year na gali Brit Awards.

Muzyk przyznał z przymrużeniem oka, że od dwóch lat nie napisał żadnego nowego utworu, ale mimo to zespół sprzedał w ubiegłym roku milion płyt.

– Jeśli ktoś ma z tym problem, niech spotka się ze mną na czerwonym dywanie – żartował.

Nowe piosenki, wielka trasa i ogromne zainteresowanie fanów – wszystko wskazuje na to, że 2027 rok może należeć do Oasis. Po latach konfliktów i ciszy wydawniczej zespół znów jest na ustach całego świata muzycznego.

