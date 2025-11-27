Oasis kończą trasę „Live ‘25” – zespół ogłasza „przerwę na refleksję”

fot. facebook / @OasisOfficial

Zespół Oasis zakończył swoją długo wyczekiwaną trasę „Live ‘25” w Brazylii w nocy z 24 listopada 2025 roku. W komunikacie skierowanym do fanów grupa zapowiedziała „przerwę na okres refleksji”, podkreślając, że emocje, miłość, radość i euforia związane z trasą pozostaną niezapomniane.

Trasa „Live ‘25” – wielki powrót legendy

Trasa obejmowała 41 koncertów, rozpoczętych 4 lipca w Cardiff i obejmujących m.in. pięć występów w Manchesterze, siedem w Londynie na Wembley Stadium oraz koncerty w Europie, Azji, Australii i obu Amerykach. Zespół konsekwentnie grał tę samą setlistę podczas wszystkich koncertów, co spotkało się z dużym entuzjazmem fanów.

Na ostatnim koncercie w São Paulo frontman Liam Gallagher przekazał bratu Noelowi tamburyn i marakasy, a następnie uściskali się, kończąc tym samym trasę w symboliczny i emocjonalny sposób.

Oasis i ich relacje na scenie

Pomimo burzliwej historii braci Gallagher, którzy w 2009 roku zakończyli działalność zespołu tuż przed występem na Rock en Seine we Francji, w trakcie trasy często dawali wyraz wzajemnej sympatii i poczucia humoru. Podczas pierwszego koncertu w Cardiff w lipcu, bracia weszli na scenę trzymając się za ręce, dając fanom sygnał wspólnoty i dobrej energii.

Członkowie zespołu dzielą się emocjami

Gitarzysta rytmiczny Paul „Bonehead” Arthurs, który powrócił do zespołu na koncerty w Ameryce Południowej po przerwie związanej z leczeniem raka prostaty, nazwał 2025 rok „najlepszym rokiem w swoim życiu” na Instagramie. Basista Andy Bell również podziękował fanom, publikując wpis z napisem „THANK YOU ALL” i serduszkiem.

Spekulacje o przyszłości zespołu

W ostatnich miesiącach pojawiały się plotki o możliwych dodatkowych koncertach i nowej muzyce. Liam Gallagher zasugerował na X (dawniej Twitterze), że więcej występów może nadejść w przyszłym roku, mówiąc fanowi: „I know things you don’t know”. Podczas ostatniego koncertu na Wembley dodał: „See you next year”, co wzbudziło spekulacje na temat możliwego występu na Knebworth, w 30. rocznicę słynnych koncertów zespołu w 1996 roku.

Na zakończenie ostatniego show Liam powiedział do fanów: „We love you, thanks for all your energy. Take care of yourselves and we’ll see you again sometime”, a zespół wykonał kultowy utwór „Champagne Supernova”, kończąc tym samym pełną emocji trasę „Live ‘25”.