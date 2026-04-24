Oasis 2027 European Tour coraz bliżej? Liam Gallagher podgrzewa atmosferę

Powrót Oasis na europejskie sceny w 2027 roku wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Po ogromnym sukcesie trasy reunion „Live 25”, która zakończyła się w listopadzie 2025 roku, fani od miesięcy spekulują, czy legendy britpopu ponownie ruszą w trasę koncertową.

Najwięcej emocji wzbudziły najnowsze słowa Liam Gallagher, który podczas spotkania z fanami w Rzymie zasugerował, że koncert w stolicy Włoch w 2027 roku jest praktycznie przesądzony.

„100 procent, bez wątpienia” – Liam Gallagher o koncercie w Rzymie

Podczas krótkiego spotkania z fanami w Rzymie jeden z nich zapytał Liama Gallaghera, czy Oasis zagrają w mieście w przyszłym roku. Odpowiedź była jednoznaczna:

„Without a doubt. 100 per cent.”

Ta krótka wypowiedź natychmiast rozpaliła spekulacje o pełnej europejskiej trasie koncertowej w 2027 roku.

Od trasy „Live 25” do nowych plotek o trasie 2027

Zespół Oasis wrócił na scenę w 2025 roku w ramach trasy „Live 25”, obejmującej aż 41 koncertów na całym świecie – od Europy, przez Amerykę Północną i Południową, aż po Australię i Azję.

Trasa zakończyła się w São Paulo w listopadzie 2025 roku, ale już wtedy Liam Gallagher sugerował, że to nie musi być definitywny koniec:

w trakcie ostatnich koncertów mówił fanom „See you next year”

jednocześnie przyznawał, że „wie rzeczy, których oni nie wiedzą”

wcześniej nie wykluczał kolejnych występów w 2027 roku

Co z przyszłością Oasis?

Choć oficjalnie nie ogłoszono jeszcze żadnej nowej trasy, coraz więcej sygnałów wskazuje, że Oasis może kontynuować działalność koncertową.

Gitarzysta Gem Archer sugerował, że Noel Gallagher żartował o „braku odpoczynku dla niezwykle utalentowanych”, co dodatkowo podsyca plotki o dalszych występach.

Z kolei sam Liam Gallagher wielokrotnie dawał do zrozumienia, że historia zespołu jeszcze się nie skończyła.

Powrót do Knebworth? Na razie nie, ale…

W przeszłości pojawiały się też spekulacje o możliwym powrocie do kultowego Knebworth, jednak Liam Gallagher studził te emocje. Jednocześnie przyznał, że nie wszystko, co dotyczy przyszłości Oasis, zostało jeszcze ujawnione publicznie.