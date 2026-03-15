Numerem „Sweter Znanej Marki” z Maciasem, Szwed Swd zapowiadają nowy album producencki

Szwed Swd zaprezentował pierwszy singiel zapowiadający jego nadchodzący album producencki „PRODUCERAD AV SZWED 2026”. Utwór zatytułowany „Sweter Znanej Marki” powstał we współpracy z Maciasem.

Dla producenta jest to szczególny moment w karierze, ponieważ będzie to jego pierwszy długogrający album producencki.

Surowy rap i nowoczesna produkcja

„Sweter Znanej Marki” pokazuje charakterystyczne brzmienie Szweda Swd, które łączy surową rapową energię z nowoczesnymi, elektronicznymi elementami produkcji. W utworze pojawiają się klasyczne hip-hopowe sample, które zostały połączone z nowoczesnym podejściem do produkcji muzycznej.

Macias, znany ze swojego rozpoznawalnego stylu, dobrze odnajduje się na minimalistycznym, mocnym bicie producenta, nadając utworowi wyrazisty klimat.

Zapowiedź nowego kierunku muzycznego

Nadchodzący album ma być osobistym i dopracowanym projektem, w którym Szwed Swd planuje wyjść poza typowe uliczne brzmienie i eksperymentować z różnymi gatunkami muzycznymi. Producent podkreśla, że zależy mu na autentycznym materiale.

Jak mówi artysta:

„To album z taką muzyką, której sam bym słuchał”.

Premiera albumu

Album „PRODUCERAD AV SZWED 2026” ma ukazać się we wrześniu 2026 roku nakładem Warner Music Poland. „Sweter Znanej Marki” to pierwszy utwór zapowiadający wydawnictwo, które ma łączyć klasyczne inspiracje hip-hopowe z nowoczesną produkcją.