Numerem „Sweter Znanej Marki” z Maciasem, Szwed Swd zapowiadają nowy album producencki

Pierwszy singiel z płyty „PRODUCERAD AV SZWED 2026”

2026.03.15

Numerem „Sweter Znanej Marki” z Maciasem, Szwed Swd zapowiadają nowy album producencki

Szwed Swd zaprezentował pierwszy singiel zapowiadający jego nadchodzący album producencki „PRODUCERAD AV SZWED 2026”. Utwór zatytułowany „Sweter Znanej Marki” powstał we współpracy z Maciasem.

Dla producenta jest to szczególny moment w karierze, ponieważ będzie to jego pierwszy długogrający album producencki.

Surowy rap i nowoczesna produkcja

„Sweter Znanej Marki” pokazuje charakterystyczne brzmienie Szweda Swd, które łączy surową rapową energię z nowoczesnymi, elektronicznymi elementami produkcji. W utworze pojawiają się klasyczne hip-hopowe sample, które zostały połączone z nowoczesnym podejściem do produkcji muzycznej.

Macias, znany ze swojego rozpoznawalnego stylu, dobrze odnajduje się na minimalistycznym, mocnym bicie producenta, nadając utworowi wyrazisty klimat.

Zapowiedź nowego kierunku muzycznego

Nadchodzący album ma być osobistym i dopracowanym projektem, w którym Szwed Swd planuje wyjść poza typowe uliczne brzmienie i eksperymentować z różnymi gatunkami muzycznymi. Producent podkreśla, że zależy mu na autentycznym materiale.

Jak mówi artysta:

„To album z taką muzyką, której sam bym słuchał”.

Premiera albumu

Album „PRODUCERAD AV SZWED 2026” ma ukazać się we wrześniu 2026 roku nakładem Warner Music Poland. „Sweter Znanej Marki” to pierwszy utwór zapowiadający wydawnictwo, które ma łączyć klasyczne inspiracje hip-hopowe z nowoczesną produkcją.

Popularne newsy

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”
NEWS

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”

Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń
NEWS

Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń

Czy Young Leosia i Kacper Błoński się rozstali? 
NEWS

Czy Young Leosia i Kacper Błoński się rozstali? 

bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze
NEWS

bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze

Labrinth „pier*oli” swoją wytwórnie i „podwójnie pier*oli” Euphorię
NEWS

Labrinth „pier*oli” swoją wytwórnie i „podwójnie pier*oli” Euphorię

Keefe D w tarapatach po najnowszych zmianach w procesie o zabójstwo Tupaca
NEWS

Keefe D w tarapatach po najnowszych zmianach w procesie o zabójstwo Tupaca

Diddy uważa swój wyrok za zbyt surowy. Adwokaci wnoszą apelację i chcą natychmiastowego uwolnienia rapera
NEWS

Diddy uważa swój wyrok za zbyt surowy. Adwokaci wnoszą apelację i chcą natychmiastowego uwolnienia rapera

Polecane

CGM
Ambasada Hiszpanii w Wielkiej Brytanii trolluje Morissey’a

Ambasada Hiszpanii w Wielkiej Brytanii trolluje Morissey’a

Ambasada Hiszpanii wyśmiewa Morrisseya po odwołaniu koncertu w Walencji

5 godzin temu

CGM
Phil Campbell nie żyje. Legenda Motörhead odeszła w wieku 64 lat

Phil Campbell nie żyje. Legenda Motörhead odeszła w wieku 64 lat

Wnuki pieszczotliwie nazywały go „Bampi”

5 godzin temu

CGM
Dziennikarze twierdzą, że odkryli prawdziwą tożsamość Banksy’ego. Czy jest nim członek Massive Attack?

Dziennikarze twierdzą, że odkryli prawdziwą tożsamość Banksy’ego ...

Nowe śledztwo wskazuje konkretne nazwisko

5 godzin temu

CGM
Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń

Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń

Historyczny wynik na YouTube

6 godzin temu

CGM
Labrinth „pier*oli” swoją wytwórnie i „podwójnie pier*oli” Euphorię

Labrinth „pier*oli” swoją wytwórnie i „podwójnie pie ...

Muzyk deklaruje koniec kariery muzycznej?

1 dzień temu

CGM
Instrument Davida Gilmoura najdroższa gitarą w historii aukcji

Instrument Davida Gilmoura najdroższa gitarą w historii aukcji

„Black Strat” legendarnego muzyka sprzedany za rekordową kwotę

1 dzień temu