Nowy singiel od Turskiego – „Krzyk” już dostępny

Mocny debiut w polskim rapie

2026.01.28

23 stycznia 2026 roku na scenie muzycznej zadebiutował Turski z nowym, bezkompromisowym singlem „Krzyk”. Artysta pochodzi z warszawskiego Ursynowa i szybko zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie „Rap Generation” na Amazon Prime.

„Krzyk” – mocny debiut w polskim rapie

Utwór „Krzyk” uderza surową energią i technicznym rapem na najwyższym poziomie. Produkcja łączy nowoczesny styl z autentycznym brzmieniem ulicy, co czyni singiel jednym z najbardziej wyrazistych debiutów roku 2026.

Dzięki rosnącej popularności po występie w telewizji i medialnym hype’owi, Turski udowadnia, że jest jednym z najciekawszych nowych głosów polskiego hip-hopu.

Gdzie posłuchać „Krzyku”?

Singiel „Krzyk” jest już dostępny w serwisach streamingowych. Fani mogą odsłuchać go online i śledzić rozwój kariery Turskiego, który szybko zyskuje status jednego z najbardziej obiecujących debiutantów rapowych 2026 roku.

