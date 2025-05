Nowy singiel i klip Pawła Domagały

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Premiera nowego albumu Pawła Domagały zbliża się wielkimi krokami. Krążek zatytułowany „Hotelowe piosenki” trafi na rynek już za 23 maja. Póki co artysta podzielił się z fanami kolejnym singlem.

– „W tym mieście” to piosenka o odwadze. Nie tej z wielkich słów i sztandarów, tylko tej codziennej — żeby być sobą, mówić, co się naprawdę myśli… albo zamilknąć, jeśli słowa miałyby kogoś niepotrzebnie zranić. To o tym, żeby nie bać się żyć po swojemu — nawet jeśli czasem boli, nawet jeśli robi się trochę samotnie. I o tym dziwnym uczuciu, kiedy zdobywasz coś, co wydawało się najważniejsze… a potem patrzysz na to i myślisz: „To już?”. Pomysł na piosenkę przyszedł niespodziewanie — kiedy spałem w hotelu w swoim własnym mieście. Niby wszystko znajome, a jednak wyglądało jak nowe. I właśnie z tej perspektywy narodziło się „W tym mieście” – komentuje artysta.

„Mniej o moich emocjach i przeżyciach”

– Na „Hotelowych piosenkach” usłyszcie historie, inspirowane tym, co zobaczyłem, usłyszałem i co ostatnio poruszyło mnie najbardziej. Mniej niż na poprzednich płytach jest tu o moich emocjach i przeżyciach – mówi o nadchodzącym krążku Paweł.

Hotel to miejsce spotkań i rozstań. Ludzie odjeżdżają i przyjeżdżają, jedni świętują, drudzy uciekają. Niektórzy przeżywają najwspanialsze chwile, inni najgorsze. To płyta o wydarzeniach między otwarciem a zamknięciem drzwi. Muzycznie bardzo zróżnicowana.

Album „Hotelowe piosenki” jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych wysyłanych losowo.

Paweł Domagała – „Hotelowe piosenki” – lista utworów:

1. Za późno

2. Murem

3. W tym mieście

4. Przyjdź, kiedy chcesz

5. Tchórz

6. Nie wierz mi na słowo

7. Ostatni raz

8. Do jutra

9. Chcę wszystko zburzyć

10. Pies