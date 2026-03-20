Nowy album Sentino w dziesiątce najpopularniejszych albumów na świecie. Na pierwszym miejscu płyta z polskim akcentem

Sentino w globalnym rankingu Spotify

2026.03.20

Nowy album Sentino „Zabójstwo Liryczne 5” trafił do światowego zestawienia debiutów Spotify, potwierdzając rosnącą obecność artystów powiązanych z polską sceną na rynku międzynarodowym.

TOP 10 świata, ale bez podium

Krążek „Zabójstwo Liryczne 5” uplasował się na 9. miejscu w globalnym rankingu „Top Albums Debut”. To znaczący wynik, biorąc pod uwagę konkurencję z całego świata.

Album zamyka popularną serię Sentino i zawiera 14 utworów nagranych m.in. z udziałem takich artystów jak Popek czy Kaz Bałagane.

Polskie korzenie na szczycie zestawienia

Na szczycie tego samego rankingu znalazł się PLK z albumem „Grand Garcon”. Choć artysta działa głównie na francuskiej scenie, wielokrotnie podkreślał swoje związki z Polską.

Dwa różne kierunki, wspólny sukces

Obecność obu raperów w zestawieniu pokazuje, jak różnymi drogami można osiągnąć międzynarodowy sukces. Sentino rozwija swoją karierę głównie w Europie Środkowej, natomiast PLK jest jednym z czołowych przedstawicieli francuskiego mainstreamu.

Mimo różnic obaj trafili do globalnego rankingu, co tylko potwierdza rosnącą siłę artystów związanych z polską sceną na świecie.

 

