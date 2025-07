Nowy album Quebonafide już w sieci

fot. mat. pras.

Co za niespodzianka dla fanów Quebonafide. Kilka dni temu raper ruszył z przedsprzedażą swojego pożegnalnego krążka „PÓŁNOC / POŁUDNIE”. Wydawnictwo ma trafić do rąk fanów w drugiej połowie sierpnia. Artysta nie czeka jednak z premierą albumu do tego czasu i dzieli się nim ze słuchaczami już teraz.

Krążek „PÓŁNOC / POŁUDNIE” zadebiutował na platformach streamingowych o północy. W trackliście – podobnie jak w wersji fizycznej – znajdują się 22 tracki. Póki co jednak dwa z nich – „Krach” i „Mania” są póki co niedostępne do odsłuchu.

Quebonafide – „PÓŁNOC / POŁUDNIE” – tracklista:

01. PRELUDIUM

02. CHEMICZNY BALANS

03. TRAWA

04. KRACH

05. NORADRENALINA

06. ARIA ROZSTROJU

07. DIAGNOZA

08. GLUTOCHOROBA

09. WIELKA PRZYJEMNOŚĆ

10. MANIA

11. CZARNE PLAŻE, BIAŁE LWY

12. MELISA

13. IGŁY, SOCZEWKI, SAMOLOTY

14. NIE ŻYCZĘ CI ŹLE

15. ECHO

16. KC, LECZ… BEZ PRZESADY

17. SOJUSZ

18. WKRÓTCE

19. STATEK Z LEGO

20. PO BURZY WYJDZIE SŁOŃCE (SKIT)

21. NATRĘTNE MYŚLI

22. PÓŁNOC POŁUDNIE