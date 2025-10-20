Szukaj
Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą

Raper z kolejnym sukcesem

2025.10.20

fot. Magda Makowska

Płyta „Muzyka Popularna”, której premiera zaplanowana jest na 31 października 2025 roku, zdobyła status złotej płyty jeszcze przed oficjalnym wydaniem.

Pezet z kolejnym sukcesem – złota płyta przed premierą

Jak poinformował sam raper w mediach społecznościowych, „Muzyka Popularna” osiągnęła sprzedaż kwalifikującą do złotej płyty jeszcze przed premierą. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży albumu przekroczył 300 tysięcy złotych – właśnie tyle wynosi próg dla złotej płyty w Polsce, zgodnie z zasadami ZPAV.

Wynik ten Pezet zawdzięcza ogromnemu zainteresowaniu fanów, dużej liczbie preorderów oraz wpływom z cyfrowej sprzedaży i streamingu.

„Przedpremierowo złota płyta za Muzykę Popularną. Dziękuję” – napisał artysta na swoim profilu, dziękując fanom za wsparcie i zaufanie.

„Muzyka Popularna” – jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów 2025 roku

Nowa płyta Pezeta zapowiada się na jeden z najważniejszych projektów w polskim rapie w 2025 roku. Raper zapowiedział udział wielu znanych gości oraz zróżnicowane brzmienie, które łączy klasyczne elementy jego stylu z nowoczesną produkcją.

Album „Muzyka Popularna” ma ukazać się 31 października 2025 roku, ale już teraz wiadomo, że to komercyjny sukces jeszcze przed premierą.

