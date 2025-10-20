Nowy album Pezeta „Muzyka Popularna” pokrył się złotem 11 dni przed premierą

fot. Magda Makowska

Płyta „Muzyka Popularna”, której premiera zaplanowana jest na 31 października 2025 roku, zdobyła status złotej płyty jeszcze przed oficjalnym wydaniem.

Pezet z kolejnym sukcesem – złota płyta przed premierą

Jak poinformował sam raper w mediach społecznościowych, „Muzyka Popularna” osiągnęła sprzedaż kwalifikującą do złotej płyty jeszcze przed premierą. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży albumu przekroczył 300 tysięcy złotych – właśnie tyle wynosi próg dla złotej płyty w Polsce, zgodnie z zasadami ZPAV.

Wynik ten Pezet zawdzięcza ogromnemu zainteresowaniu fanów, dużej liczbie preorderów oraz wpływom z cyfrowej sprzedaży i streamingu. „Przedpremierowo złota płyta za Muzykę Popularną. Dziękuję” – napisał artysta na swoim profilu, dziękując fanom za wsparcie i zaufanie.

„Muzyka Popularna” – jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów 2025 roku

Nowa płyta Pezeta zapowiada się na jeden z najważniejszych projektów w polskim rapie w 2025 roku. Raper zapowiedział udział wielu znanych gości oraz zróżnicowane brzmienie, które łączy klasyczne elementy jego stylu z nowoczesną produkcją.

Album „Muzyka Popularna” ma ukazać się 31 października 2025 roku, ale już teraz wiadomo, że to komercyjny sukces jeszcze przed premierą.