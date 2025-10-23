Szukaj
CGM

Nowe oblicze ZORZY – Dawid Podsiadło zaprasza na wystawę „Stany Skupienia”

To nowy etap rozwoju projektu ZORZA - łączący muzykę, sztukę wizualną, literaturę i film

2025.10.23

opublikował:

Nowe oblicze ZORZY – Dawid Podsiadło zaprasza na wystawę „Stany Skupienia”

Foto: @piotr_tarasewicz

Choć pierwsza edycja festiwalu ZORZA zakończyła się minionego lata, projekt nie znika z kulturalnej mapy Polski. Jesienią powróci w nowej formie – tym razem w przestrzeni miejskiej galerii. Od 28 października do 9 listopada 2025 roku w ZODIAKU – Warszawskim Pawilonie Architektury odbędzie się wyjątkowa wystawa „Stany Skupienia”, będąca rozwinięciem platformy artystycznej powstałej wokół festiwalu.

To wydarzenie zainicjowane przez Dawida Podsiadłę to nowy etap rozwoju projektu ZORZA – łączący muzykę, sztukę wizualną, literaturę i film. Wystawie towarzyszyć będzie cykl koncertów, warsztatów i spotkań twórców z publicznością.

Stany Skupienia – multidyscyplinarna platforma artystyczna ZORZY

Stany Skupienia to rozwinięcie idei festiwalu ZORZA. Platforma łączy różne dziedziny sztuki – od muzyki i filmu, przez literaturę, po sztuki wizualne. Jej celem jest tworzenie przestrzeni dialogu między artystami i publicznością.

W ramach projektu powstają wystawy, wydawnictwa i wydarzenia specjalne. To kontynuacja energii festiwalu w nowym, galeryjnym wymiarze – tu sztuka nie kończy się na scenie, lecz trwa w codziennym doświadczeniu odbiorców.

Wystawa „Stany Skupienia” w ZODIAKU (28.10–09.11.2025)

Od 28 października do 9 listopada w przestrzeni ZODIAKU – Warszawskiego Pawilonu Architektury (Pasaż Stefana Wicheckiego „Wiecha” 4) swoje prace zaprezentują artyści wizualni związani z letnią edycją festiwalu: Anna Barlik, Karolina Bielawska, Martyna Czech, Stach Szumski i Julia Woronowicz.

Ekspozycja pokazuje, jak różnorodne formy może przybierać współczesna sztuka – od abstrakcji, przez malarstwo figuratywne, po instalacje inspirowane naturą i mitologią.

Kuratorami wystawy są Tytus Klepacz i Stach Szabłowski.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny – od wtorku do piątku w godzinach 15:00–19:00 oraz w weekendy 12:00–19:00.

Wydarzenia towarzyszące w ZODIAKU

Oprócz wystawy, zaplanowano serię wydarzeń artystycznych dostępnych dla osób posiadających bilety lub karnety festiwalowe zarejestrowane w aplikacji ZORZA. Zapisy startują 28 października. Wszystkie wydarzenia odbędą się o godzinie 19:30.

Program wydarzeń:

  • 30.10 – Klub Książki „Tylko Haj.”
    Spotkanie literackie inspirowane mini–albumem Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. Dyskusję poprowadzi Michał Nogaś.

  • 3.11 – Dyskusyjny Klub Filmowy „Bumerang”
    Projekcja filmowej interpretacji albumu Korteza, spotkanie z twórcami i rozmowa prowadzona przez Tomasza Raczka.

  • 5.11 – Jednodniowy Chór (BIS)
    Warsztaty chóralne prowadzone przez Agnieszkę Piotrowską, znaną z festiwalu ZORZA.

  • 6.11 – FNOMN: Daniel Godson
    Kameralny koncert i spotkanie ze zwycięzcą programu FNOMN – Daniele Godsonem.

Tadeusz Rolke – „Dzień bez kalendarza”

Kolejnym etapem Stanów Skupienia będzie wyjątkowa wystawa fotografii Tadeusza Rolke„Dzień bez kalendarza”. To pierwsza indywidualna ekspozycja artysty po jego śmierci, prezentująca ostatni, nieukończony projekt.
Wystawa otworzy się 15 listopada 2025 roku i potrwa do 18 stycznia 2026.

ZODIAK – Warszawski Pawilon Architektury

ZODIAK to przestrzeń stworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa i OW SARP, poświęcona architekturze, urbanistyce i współczesnej kulturze miejskiej. To idealne miejsce dla projektu Stany Skupienia, który – podobnie jak ZODIAK – łączy sztukę, przestrzeń i społeczność.

Tagi


Popularne newsy

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”
NEWS

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach
NEWS

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim
NEWS

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”
NEWS

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”

Quebonafide zwerbował reprezentanta Polski w piłce nożnej do Mazura Radzymin
NEWS

Quebonafide zwerbował reprezentanta Polski w piłce nożnej do Mazura Radzymin

Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunkować”
NEWS

Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunkować”

Polecane

CGM
Roxie prezentuje singiel „Codzienność (Pamiętaj Nas)”. To poruszająca opowieść o końcu miłości

Roxie prezentuje singiel „Codzienność (Pamiętaj Nas)”. To poruszająca ...

Tym razem artystka skupia się na emocjach związanych z końcem relacji

1 godzinę temu

CGM
Skolim otworzył stację benzynową w Czeremsze. Jakie ceny paliw proponuje gwiazdor disco polo

Skolim otworzył stację benzynową w Czeremsze. Jakie ceny paliw proponu ...

Od dziś możecie tankować u gwiazdora

2 godziny temu

CGM
Dwa kolejne openerowe ogłoszenia. Calvin Harris i Ethel Cain wystąpią w Gdyni

Dwa kolejne openerowe ogłoszenia. Calvin Harris i Ethel Cain wystąpią ...

Dobry dzień dla fanów muzyki

2 godziny temu

CGM
Spór o nazwę Republika: Wdowa po Grzegorzu Ciechowskim musi przeprosić i zrzec się praw

Spór o nazwę Republika: Wdowa po Grzegorzu Ciechowskim musi przeprosić ...

"Republika jest nasza, członków zespołu, do chwili śmierci ostatniego z nas”

2 godziny temu

CGM
Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. ...

„Cieszę się, że możecie zobaczyć, z czym mam do czynienia”

3 godziny temu

CGM
Producent, z którego miał pobić Beteo, rozlicza go ze wszystkiego publicznie: „To frajerska akcja, w której rudy lis nie ma jaj, żeby wyskoczyć 1 na 1”

Producent, z którego miał pobić Beteo, rozlicza go ze wszystkiego publ ...

Lot 808 opublikował obszerne oświadczenie

4 godziny temu