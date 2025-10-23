Nowe oblicze ZORZY – Dawid Podsiadło zaprasza na wystawę „Stany Skupienia”

Foto: @piotr_tarasewicz

Choć pierwsza edycja festiwalu ZORZA zakończyła się minionego lata, projekt nie znika z kulturalnej mapy Polski. Jesienią powróci w nowej formie – tym razem w przestrzeni miejskiej galerii. Od 28 października do 9 listopada 2025 roku w ZODIAKU – Warszawskim Pawilonie Architektury odbędzie się wyjątkowa wystawa „Stany Skupienia”, będąca rozwinięciem platformy artystycznej powstałej wokół festiwalu.

To wydarzenie zainicjowane przez Dawida Podsiadłę to nowy etap rozwoju projektu ZORZA – łączący muzykę, sztukę wizualną, literaturę i film. Wystawie towarzyszyć będzie cykl koncertów, warsztatów i spotkań twórców z publicznością.

Stany Skupienia – multidyscyplinarna platforma artystyczna ZORZY

Stany Skupienia to rozwinięcie idei festiwalu ZORZA. Platforma łączy różne dziedziny sztuki – od muzyki i filmu, przez literaturę, po sztuki wizualne. Jej celem jest tworzenie przestrzeni dialogu między artystami i publicznością.

W ramach projektu powstają wystawy, wydawnictwa i wydarzenia specjalne. To kontynuacja energii festiwalu w nowym, galeryjnym wymiarze – tu sztuka nie kończy się na scenie, lecz trwa w codziennym doświadczeniu odbiorców.

Wystawa „Stany Skupienia” w ZODIAKU (28.10–09.11.2025)

Od 28 października do 9 listopada w przestrzeni ZODIAKU – Warszawskiego Pawilonu Architektury (Pasaż Stefana Wicheckiego „Wiecha” 4) swoje prace zaprezentują artyści wizualni związani z letnią edycją festiwalu: Anna Barlik, Karolina Bielawska, Martyna Czech, Stach Szumski i Julia Woronowicz.

Ekspozycja pokazuje, jak różnorodne formy może przybierać współczesna sztuka – od abstrakcji, przez malarstwo figuratywne, po instalacje inspirowane naturą i mitologią.

Kuratorami wystawy są Tytus Klepacz i Stach Szabłowski.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny – od wtorku do piątku w godzinach 15:00–19:00 oraz w weekendy 12:00–19:00.

Wydarzenia towarzyszące w ZODIAKU

Oprócz wystawy, zaplanowano serię wydarzeń artystycznych dostępnych dla osób posiadających bilety lub karnety festiwalowe zarejestrowane w aplikacji ZORZA. Zapisy startują 28 października. Wszystkie wydarzenia odbędą się o godzinie 19:30.

Program wydarzeń:

30.10 – Klub Książki „Tylko Haj.”

Spotkanie literackie inspirowane mini–albumem Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. Dyskusję poprowadzi Michał Nogaś .

3.11 – Dyskusyjny Klub Filmowy „Bumerang”

Projekcja filmowej interpretacji albumu Korteza, spotkanie z twórcami i rozmowa prowadzona przez Tomasza Raczka .

5.11 – Jednodniowy Chór (BIS)

Warsztaty chóralne prowadzone przez Agnieszkę Piotrowską , znaną z festiwalu ZORZA.

6.11 – FNOMN: Daniel Godson

Kameralny koncert i spotkanie ze zwycięzcą programu FNOMN – Daniele Godsonem.

Tadeusz Rolke – „Dzień bez kalendarza”

Kolejnym etapem Stanów Skupienia będzie wyjątkowa wystawa fotografii Tadeusza Rolke – „Dzień bez kalendarza”. To pierwsza indywidualna ekspozycja artysty po jego śmierci, prezentująca ostatni, nieukończony projekt.

Wystawa otworzy się 15 listopada 2025 roku i potrwa do 18 stycznia 2026.

ZODIAK – Warszawski Pawilon Architektury

ZODIAK to przestrzeń stworzona przez Miasto Stołeczne Warszawa i OW SARP, poświęcona architekturze, urbanistyce i współczesnej kulturze miejskiej. To idealne miejsce dla projektu Stany Skupienia, który – podobnie jak ZODIAK – łączy sztukę, przestrzeń i społeczność.