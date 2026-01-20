Nowe dane Spotify pokazują, które polskie utwory zdominowały zagraniczne rynki w 2025 roku

Poza sukcesami na rodzimym rynku, polscy artyści w 2025 roku konsekwentnie umacniali swoją obecność na arenie międzynarodowej. Od energetycznych klubowych produkcji, przez gitarową wirtuozerię, po viralowe brzmienia, polska muzyka po raz kolejny udowodniła, że trafia do słuchaczy na całym świecie. Wśród najczęściej odtwarzanych za granicą nowych polskich utworów dominowały współprace, projekty producenckie oraz wydawnictwa łączące różne gatunki, które świetnie radziły sobie na globalnych playlistach.

Zarówno w zestawieniu za drugą połowę roku, jak i w rankingu całorocznym liderem został utwór NOW OR NEVER autorstwa Tkandza & CXSPERa, który okazał się najczęściej odtwarzanym nowym polskim utworem za granicą w 2025 roku. Dynamika wzrostu tego numeru potwierdza rosnącą siłę eksportową polskiej sceny elektronicznej oraz jej atrakcyjność dla młodszej, globalnej publiczności.

Międzynarodowe współprace ponownie okazały się kluczowym motorem napędowym odsłuchań poza Polską. Voodoo Martina Garrixa, R3HAB-a i Skytecha znalazło się wśród najczęściej streamowanych na świecie utworów z polskim udziałem, podkreślając nieustającą obecność Skytecha w ścisłej czołówce międzynarodowego ekosystemu EDM.

Co istotne, część utworów, które najmocniej rezonowały za granicą, odniosła również spektakularne sukcesy na rynku krajowym. KAMIKAZE Maty, Skolima i Khaida oraz dopóki się nie znüdzisz MIÜ, Zalii, Kodera i Leona Krześniaka znalazły się w Top 10 najczęściej streamowanych utworów 2025 roku Spotify Wrapped, podkreślając ich podwójny wymiar oddziaływania. Obecność tych piosenek na międzynarodowych listach pokazuje, że utwory w języku polskim mogą z powodzeniem przekraczać granice kraju, pozostając jednocześnie silnie zakorzenione w lokalnej kulturze.

– Polska muzyka nigdy wcześniej nie była tak widoczna na światowej scenie – mówi Mateusz Smółka, Music Team Lead w Spotify. – W 2025 roku mogliśmy obserwować niezwykłą różnorodność polskich artystów i brzmień, które trafiały do słuchaczy na całym świecie – od hitów elektronicznych i popowych, po utwory instrumentalne i takie, które przekraczają granice gatunków. Ważną rolę w odkrywaniu nowych utworów odgrywają też kluczowe momenty kulturowe. Wydarzenia takie jak Eurowizja wciąż napędzają międzynarodowe zainteresowanie polskimi artystami. Szczególnie ekscytujące jest to, że lokalnie uwielbiane utwory, takie jak KAMIKAZE czy dopóki się nie znüdzisz, docierają do odbiorców daleko poza Polską. To pokazuje nie tylko kreatywność i różnorodność polskiej sceny muzycznej, ale też to, jak streaming pozwala lokalnym historiom podróżować po całym świecie.

Najczęściej odtwarzane za granicą nowe wydania polskich artystów w drugiej połowie 2025 roku*

Tkandz, CXSPER – NOW OR NEVER

Nakama, KETSU, Mc Staff – FENOMENAL

Marcin, RJ Pasin – Art of Guitar

Martin Garrix, R3HAB, Skytech – Voodoo

RJ Pasin, Marcin – Life Force – Virtuoso Version

Ogryzek, F!xmexed, LeoTHM, – SEM NADA

amies, Ptr. – Wish

6arelyhuman, asteria, kets4eki – Millionaire (w/ asteria & kets4eki)

Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE

MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak, – dopóki się nie znüdzisz

Tkandz, CXSPER – PHOTOGENIC

Tribbs, Sam Feldt, Andy Dust, Dotter – Like You Do (feat. Dotter)

Ptr. – Days Gone By

Ogryzek, Akhmedov – WA ARA

twocolors, BARBZ, PaT MaT Brothers – UMS – PaT MaT Brothers Remix

Maromaro – Moonlighting

Maromaro – What Is Love

Harris & Ford, NAJA – Day After Day

Jmilton, Ogryzek – Faixa Rosa

R3HAB, Pupa Nas T, Kevin McKay, Skytech, Denise Belfon, Fideles – Work

Najczęściej odtwarzane za granicą nowe wydania polskich artystów w 2025 roku*

Tkandz, CXSPER – NOW OR NEVER

6YNTHMANE, LXGHTXNG – FINA LANA

HUSSVRX – I LOVE YOU SO JUMPSTYLE

Ogryzek – AURA of GLORY

Nakama, KETSU, Mc Staff – FENOMENAL

Marcin, RJ Pasin – Art of Guitar

6YNTHMANE, LXGHTXNG – MANDA LINA

Justyna Steczkowska – GAJA – Eurovision Edit

Skyper – Hero

TRXSHBXY, Nxppy, CLASYXX, Fyex – CANTA LA

ConKi – I’m in Love

ConKi – Man on a Bench (Um Um Um)

Ogryzek – LEGACY 2

TRXSHBXY, Nxppy, Itamar Mc, CLASYXX – ELA GATA

Ogryzek – AUTHORITY

Martin Garrix, R3HAB, Skytech – Voodoo

Frosti, ERNE100, Żabson, Yzomandias – Ewa Farna

Ogryzek, F!xmexed, LeoTHM – SEM NADA

Skytech, Alpharock – King Of My Castle

amies, Ptr. – Wish

*Na podstawie odsłuchań poza Polską utworów wydanych w 2025 roku przez polskich artystów.