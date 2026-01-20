Nowe dane Spotify pokazują, które polskie utwory zdominowały zagraniczne rynki w 2025 roku

Poza sukcesami na rodzimym rynku, polscy artyści w 2025 roku konsekwentnie umacniali swoją obecność na arenie międzynarodowej. Od energetycznych klubowych produkcji, przez gitarową wirtuozerię, po viralowe brzmienia, polska muzyka po raz kolejny udowodniła, że trafia do słuchaczy na całym świecie. Wśród najczęściej odtwarzanych za granicą nowych polskich utworów dominowały współprace, projekty producenckie oraz wydawnictwa łączące różne gatunki, które świetnie radziły sobie na globalnych playlistach.
Zarówno w zestawieniu za drugą połowę roku, jak i w rankingu całorocznym liderem został utwór NOW OR NEVER autorstwa Tkandza & CXSPERa, który okazał się najczęściej odtwarzanym nowym polskim utworem za granicą w 2025 roku. Dynamika wzrostu tego numeru potwierdza rosnącą siłę eksportową polskiej sceny elektronicznej oraz jej atrakcyjność dla młodszej, globalnej publiczności.
Międzynarodowe współprace ponownie okazały się kluczowym motorem napędowym odsłuchań poza Polską. Voodoo Martina Garrixa, R3HAB-a i Skytecha znalazło się wśród najczęściej streamowanych na świecie utworów z polskim udziałem, podkreślając nieustającą obecność Skytecha w ścisłej czołówce międzynarodowego ekosystemu EDM.
Co istotne, część utworów, które najmocniej rezonowały za granicą, odniosła również spektakularne sukcesy na rynku krajowym. KAMIKAZE Maty, Skolima i Khaida oraz dopóki się nie znüdzisz MIÜ, Zalii, Kodera i Leona Krześniaka znalazły się w Top 10 najczęściej streamowanych utworów 2025 roku Spotify Wrapped, podkreślając ich podwójny wymiar oddziaływania. Obecność tych piosenek na międzynarodowych listach pokazuje, że utwory w języku polskim mogą z powodzeniem przekraczać granice kraju, pozostając jednocześnie silnie zakorzenione w lokalnej kulturze.
– Polska muzyka nigdy wcześniej nie była tak widoczna na światowej scenie – mówi Mateusz Smółka, Music Team Lead w Spotify. – W 2025 roku mogliśmy obserwować niezwykłą różnorodność polskich artystów i brzmień, które trafiały do słuchaczy na całym świecie – od hitów elektronicznych i popowych, po utwory instrumentalne i takie, które przekraczają granice gatunków. Ważną rolę w odkrywaniu nowych utworów odgrywają też kluczowe momenty kulturowe. Wydarzenia takie jak Eurowizja wciąż napędzają międzynarodowe zainteresowanie polskimi artystami. Szczególnie ekscytujące jest to, że lokalnie uwielbiane utwory, takie jak KAMIKAZE czy dopóki się nie znüdzisz, docierają do odbiorców daleko poza Polską. To pokazuje nie tylko kreatywność i różnorodność polskiej sceny muzycznej, ale też to, jak streaming pozwala lokalnym historiom podróżować po całym świecie.
Najczęściej odtwarzane za granicą nowe wydania polskich artystów w drugiej połowie 2025 roku*
Tkandz, CXSPER – NOW OR NEVER
Nakama, KETSU, Mc Staff – FENOMENAL
Marcin, RJ Pasin – Art of Guitar
Martin Garrix, R3HAB, Skytech – Voodoo
RJ Pasin, Marcin – Life Force – Virtuoso Version
Ogryzek, F!xmexed, LeoTHM, – SEM NADA
amies, Ptr. – Wish
6arelyhuman, asteria, kets4eki – Millionaire (w/ asteria & kets4eki)
Mata, Skolim, Khaid – KAMIKAZE
MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak, – dopóki się nie znüdzisz
Tkandz, CXSPER – PHOTOGENIC
Tribbs, Sam Feldt, Andy Dust, Dotter – Like You Do (feat. Dotter)
Ptr. – Days Gone By
Ogryzek, Akhmedov – WA ARA
twocolors, BARBZ, PaT MaT Brothers – UMS – PaT MaT Brothers Remix
Maromaro – Moonlighting
Maromaro – What Is Love
Harris & Ford, NAJA – Day After Day
Jmilton, Ogryzek – Faixa Rosa
R3HAB, Pupa Nas T, Kevin McKay, Skytech, Denise Belfon, Fideles – Work
Najczęściej odtwarzane za granicą nowe wydania polskich artystów w 2025 roku*
Tkandz, CXSPER – NOW OR NEVER
6YNTHMANE, LXGHTXNG – FINA LANA
HUSSVRX – I LOVE YOU SO JUMPSTYLE
Ogryzek – AURA of GLORY
Nakama, KETSU, Mc Staff – FENOMENAL
Marcin, RJ Pasin – Art of Guitar
6YNTHMANE, LXGHTXNG – MANDA LINA
Justyna Steczkowska – GAJA – Eurovision Edit
Skyper – Hero
TRXSHBXY, Nxppy, CLASYXX, Fyex – CANTA LA
ConKi – I’m in Love
ConKi – Man on a Bench (Um Um Um)
Ogryzek – LEGACY 2
TRXSHBXY, Nxppy, Itamar Mc, CLASYXX – ELA GATA
Ogryzek – AUTHORITY
Martin Garrix, R3HAB, Skytech – Voodoo
Frosti, ERNE100, Żabson, Yzomandias – Ewa Farna
Ogryzek, F!xmexed, LeoTHM – SEM NADA
Skytech, Alpharock – King Of My Castle
amies, Ptr. – Wish
*Na podstawie odsłuchań poza Polską utworów wydanych w 2025 roku przez polskich artystów.