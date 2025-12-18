Nowa partnera Blueface’a wytatuowała sobie jego imię na twarzy

Nowa dziewczyna Blueface’a tatuuje jego imię

Blueface pochwalił się w mediach społecznościowych nową partnerką, Neveah, która wytatuowała sobie na szyi jego prawdziwe imię – „Johnathan”. Tatuaż znajduje się pod linią brody i raper przedstawił go na swoim InstaStories.

Komentując tatuaż Neveah, Blueface drwił ze swojej byłej partnerki Chrisean Rock, podkreślając, że jego nowa wybranka „nie potrzebuje laserowego usuwania ani zakrywania”.