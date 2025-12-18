Nowa partnera Blueface’a wytatuowała sobie jego imię na twarzy

Nowa dziewczyna Blueface’a tatuuje jego imię
Blueface pochwalił się w mediach społecznościowych nową partnerką, Neveah, która wytatuowała sobie na szyi jego prawdziwe imię – „Johnathan”. Tatuaż znajduje się pod linią brody i raper przedstawił go na swoim InstaStories.
Komentując tatuaż Neveah, Blueface drwił ze swojej byłej partnerki Chrisean Rock, podkreślając, że jego nowa wybranka „nie potrzebuje laserowego usuwania ani zakrywania”.
Chrisean Rock usuwa portret rapera z twarzy
Tymczasem Chrisean Rock przechodzi bolesny proces laserowego usuwania ogromnego portretu Blueface’a ze swojego policzka. Nagrania z zabiegu pokazują ją płaczącą i krzyczącą z bólu. Dla gwiazdy reality i rapera to symboliczne zakończenie burzliwej relacji.
Blueface nie przejmuje się losem byłej
Choć Chrisean przechodzi emocjonalne i fizyczne cierpienie, Blueface skupia się na nowym związku. Neveah zapewniła rapera o lojalności „na całe życie”, a para publicznie dzieliła się żartobliwymi komentarzami o swoim życiu intymnym.
Dramatyczny finał kontrowersyjnego romansu
Chrisean niedawno brała udział w bójce w Compton, jednak raper odciął się od spraw byłej partnerki. Internet śledzi kolejne epizody dramatu, który od miesięcy budzi skrajne emocje fanów hip-hopu