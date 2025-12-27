Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał”

Nevaeh Akira nie przejmuje się zdradami

Podczas niedawnego livestreamu Nevaeh Akira, jedna z byłych lub obecnych partnerek Blueface’a, stwierdziła, że nie obchodzi jej, jeśli raper zdradzał inne kobiety. Powiedziała:



„Nie sądzę, żeby ktokolwiek traktował mnie lepiej. Na końcu dnia facet i tak będzie facetem. Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał.”

Jej wypowiedź szybko obiegła media społecznościowe, wywołując mieszane reakcje – od niedowierzania, przez czarny humor, aż po obawy o związek. Wcześniej Nevaeh zyskała uwagę, tatuując sobie imię Blueface’a pod brodą, podczas gdy jego była partnerka Chrisean usuwała laserowo tatuaż z wizerunkiem rapera.

Nowa relacja: Ashley wchodzi do gry

Oprócz Nevaeh, Blueface pojawił się w livestreamie na Twitchu z nową dziewczyną, Ashley, co pozwoliło fanom bliżej przyjrzeć się jego najnowszej relacji. Ashley ujawniła kilka informacji o sobie:

studiowała na Sacramento State i Grand Canyon State, gdzie zdobyła tytuł magistra,

pracuje jako specjalistka ds. zdrowia psychicznego w placówce psychiatrycznej.

Blueface szybko zdementował ewentualne nieporozumienia, mówiąc: „Nie, nie jestem jej pacjentem.”

Trzecia dziewczyna w ciągu dwóch miesięcy

Od czasu wyjścia z więzienia w listopadzie 2025, Blueface miał już kilka związków. Najpierw wrócił do Hazel-E, potem związał się z Nevaeh Akirą, a obecnie Ashley staje się kolejną partnerką rapera. Trzy związki w niecałe dwa miesiące potwierdzają, że życie uczuciowe Blueface’a pozostaje tematem numer jeden w mediach społecznościowych.

Fani będą z pewnością śledzić, jak długo potrwa obecny związek i jakie niespodzianki przyniesie przyszłość.