CGM

Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał”

Nevaeh Akira nie przejmuje się zdradami swojego chłopaka

2025.12.27

opublikował:

Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał”

Nevaeh Akira nie przejmuje się zdradami

Podczas niedawnego livestreamu Nevaeh Akira, jedna z byłych lub obecnych partnerek Blueface’a, stwierdziła, że nie obchodzi jej, jeśli raper zdradzał inne kobiety. Powiedziała:

„Nie sądzę, żeby ktokolwiek traktował mnie lepiej. Na końcu dnia facet i tak będzie facetem. Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał.”

Jej wypowiedź szybko obiegła media społecznościowe, wywołując mieszane reakcje – od niedowierzania, przez czarny humor, aż po obawy o związek. Wcześniej Nevaeh zyskała uwagę, tatuując sobie imię Blueface’a pod brodą, podczas gdy jego była partnerka Chrisean usuwała laserowo tatuaż z wizerunkiem rapera.

Nowa relacja: Ashley wchodzi do gry

Oprócz Nevaeh, Blueface pojawił się w livestreamie na Twitchu z nową dziewczyną, Ashley, co pozwoliło fanom bliżej przyjrzeć się jego najnowszej relacji. Ashley ujawniła kilka informacji o sobie:

  • studiowała na Sacramento State i Grand Canyon State, gdzie zdobyła tytuł magistra,

  • pracuje jako specjalistka ds. zdrowia psychicznego w placówce psychiatrycznej.

Blueface szybko zdementował ewentualne nieporozumienia, mówiąc: „Nie, nie jestem jej pacjentem.”

Trzecia dziewczyna w ciągu dwóch miesięcy

Od czasu wyjścia z więzienia w listopadzie 2025, Blueface miał już kilka związków. Najpierw wrócił do Hazel-E, potem związał się z Nevaeh Akirą, a obecnie Ashley staje się kolejną partnerką rapera. Trzy związki w niecałe dwa miesiące potwierdzają, że życie uczuciowe Blueface’a pozostaje tematem numer jeden w mediach społecznościowych.

Fani będą z pewnością śledzić, jak długo potrwa obecny związek i jakie niespodzianki przyniesie przyszłość.

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL
NEWS

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u
NEWS

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka
NEWS

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Polecane

CGM
Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że ...

Wojtek był gościem Bartka Chacińskiego w podcaście Polityki

2 godziny temu

CGM
Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Sprawa morderstwa Tupaca Shakura wciąż budzi emocje

3 godziny temu

CGM
Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake podzielił się swoimi refleksjami na temat ojcostwa i relacji z synem

3 godziny temu

CGM
Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

„Dziadek do orzechów” w Los Angeles

3 godziny temu

CGM
Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Fani i media tworzyli napięcie

3 godziny temu

CGM
„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem ...

Rozstania z Sidneym Polakiem i Janem Benedekiem bardzo dotknęły lidera T.Love

3 godziny temu