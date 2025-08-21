Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

fot. kadr z wideo

Tegoroczne lato nie dopisało w kwestii pogody, dlatego raperzy postanowili podgrzać atmosferę. Na scenie wybuchł właśnie nowy konflikt – tym razem między Młodym Dzbanem a Zdechłym Osą. Artyści jeszcze nie tak dawno nagrywali wspólne kawałki, ale na razie nie zanosi się, by miały powstawać kolejne. „Fałszywy punk, chce rozliczać rap grę, a potem pobije sam się” – nawija w kawałku „Poznaj Osę” Młody Dzban, by w innym miejscu dodać: „Miałeś album 'Poznaj Osę’, okazało się, że poznałem ci**ę / Okazało się, że to skok na flotę / Tylko, że nie jesteś piratem, chociaż też tam coś masz z okiem / Dekadę to ty lecisz na autopilocie / A każdy dzień jest dobry, żeby zbesztać Osę”.

Czy Osa odpowie na diss Dzbana? Będziemy się przyglądać sytuacji.