CGM

Nosowska, Rojek i Kwietniewska odznaczeni przez minister kultury

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” to jedno z najwyższych odznaczeń w kraju

2025.10.02

opublikował:

fot. mat. pras.

Dzień Muzyki Polskiej 2025 – wyjątkowe święto w Warszawie

1 października obchodziliśmy Dzień Muzyki Polskiej. W Warszawie odbyła się z tej okazji uroczystość w Instytucie Przemysłów Kreatywnych, podczas której uhonorowano wybitnych polskich artystów. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska wręczyła Złote Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dwóm legendom sceny – Katarzynie Nosowskiej i Wandzie Kwietniewskiej.

Srebrny Medal trafił do rąk Artura Rojka, jednego z najbardziej wpływowych muzyków polskiej alternatywy.

Wanda Kwietniewska – pionierka polskiego rocka

Wanda Kwietniewska zaczynała karierę w latach 70., grając w zespołach Vist i Lombard. Prawdziwą sławę przyniósł jej jednak autorski projekt Wanda i Banda, który działa do dziś. Formacja wylansowała takie hity jak „Nie będę Julią” czy „Fabryka Marzeń”.

Co ciekawe, twórczość zespołu inspiruje kolejne pokolenia – fragment utworu „Hi-Fi” został wykorzystany w wielkim hicie duetu PRO8L3M „Przebój nocy”.

Katarzyna Nosowska – głos polskiego rocka i alternatywy

Katarzyna Nosowska zyskała popularność na początku lat 90., kiedy dołączyła do legendarnej grupy Hey. Zespół działał aktywnie przez 25 lat, a w jego dorobku znalazły się m.in. przeboje „Zazdrość”, „Moja i Twoja Nadzieja” czy „Teksański”.

Po zawieszeniu działalności Hey w 2017 roku, Nosowska skupiła się na karierze solowej. W 2025 roku wydała płytę w duecie z Błażejem Królem zatytułowaną „Kasia i Błażej”. Jej twórczość od lat uznawana jest za jedną z najważniejszych na polskiej scenie muzycznej.

Artur Rojek – legenda Myslovitz i solowej sceny alternatywy

Artur Rojek, uhonorowany Srebrnym Medalem „Gloria Artis”, to współzałożyciel kultowego zespołu Myslovitz. Choć od wielu lat rozwija karierę solową, piosenki takie jak „Peggy Brown”, „Długość dźwięku samotnoąci” czy „Dla Ciebie” wciąż mają status hymnów pokolenia.

Jego autorskie utwory, w tym „Beksa”, „Kundel” czy „Syreny”, ugruntowały jego pozycję jednego z najważniejszych twórców polskiej muzyki alternatywnej.

Gloria Artis – prestiżowe wyróżnienie dla artystów

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” to jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez Ministerstwo Kultury. Uhonorowanie nim Nosowskiej, Kwietniewskiej i Rojka potwierdza ich ogromny wkład w rozwój polskiej sceny muzycznej i kultury narodowej.

 

