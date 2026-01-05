North West prowokuje nowym wizerunkiem. „To dla moich hejterów”

North West ponownie przyciąga uwagę internetu. 12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian zaprezentowała na TikToku odważny, rockowy look, który wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Czarna biżuteria na zębach, kolorowe włosy i fejkowe piercingi stały się jasnym sygnałem, że młoda artystka nie zamierza przejmować się krytyką.

Czarne grille, niebieskie włosy i piercing

Na nagraniu opublikowanym w serwisie TikTok North West pokazuje się w czarnym grillu na zębach, z niebieskimi włosami oraz sztucznym kolczykiem na grzbiecie nosa. Stylizacja utrzymana w estetyce rocker-chic została uzupełniona diamentowym naszyjnikiem z motywem czaszki, który North otrzymała od Kim Kardashian na święta.

Odpowiedź na krytykę internautów

W opisie wideo North nie pozostawiła wątpliwości, do kogo kieruje swój przekaz. „This is for everyone that’s mad over a finger piercing” – napisała, wbijając szpilę osobom krytykującym jej wcześniejsze, również tymczasowe tatuaże i kolczyki. Jej styl od dłuższego czasu wzbudza emocje, szczególnie wśród tych, którzy uważają go za zbyt odważny jak na jej wiek.

💧🌷

♬ original sound – Kim and North

Kim Kardashian broni kreatywności córki

Kim Kardashian już wcześniej reagowała na krytykę dotyczącą wyglądu North. Podkreślała, że większość elementów stylizacji to jedynie kostiumy i zabawa modą, a wszystkie tatuaże i piercingi są sztuczne. Według celebrytki jej córka po prostu eksperymentuje z wizerunkiem, podobnie jak jej rówieśnicy.

we da real rockstars🧟‍♀️🧟‍♀️

♬ original sound – Kim and North

Kanye West wspiera indywidualność córki

Choć Kanye West początkowo sceptycznie podchodził do obecności North w mediach społecznościowych, dziś – jak podają amerykańskie media – w pełni akceptuje jej kreatywność. Raper ma doceniać jej unikalny styl, niebieskie włosy i modowe eksperymenty, traktując je jako formę artystycznej ekspresji.