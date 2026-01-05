CGM

North West prowokuje nowym wizerunkiem. „To dla moich hejterów”

Odpowiedź na krytykę internautów

2026.01.05

North West prowokuje nowym wizerunkiem. „To dla moich hejterów”

North West ponownie przyciąga uwagę internetu. 12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian zaprezentowała na TikToku odważny, rockowy look, który wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Czarna biżuteria na zębach, kolorowe włosy i fejkowe piercingi stały się jasnym sygnałem, że młoda artystka nie zamierza przejmować się krytyką.

Czarne grille, niebieskie włosy i piercing

Na nagraniu opublikowanym w serwisie TikTok North West pokazuje się w czarnym grillu na zębach, z niebieskimi włosami oraz sztucznym kolczykiem na grzbiecie nosa. Stylizacja utrzymana w estetyce rocker-chic została uzupełniona diamentowym naszyjnikiem z motywem czaszki, który North otrzymała od Kim Kardashian na święta.

@kimandnorth #imlivingmytruth☠️ ♬ original sound – Kim and North

Odpowiedź na krytykę internautów

W opisie wideo North nie pozostawiła wątpliwości, do kogo kieruje swój przekaz. „This is for everyone that’s mad over a finger piercing” – napisała, wbijając szpilę osobom krytykującym jej wcześniejsze, również tymczasowe tatuaże i kolczyki. Jej styl od dłuższego czasu wzbudza emocje, szczególnie wśród tych, którzy uważają go za zbyt odważny jak na jej wiek.

@kimandnorth

💧🌷

♬ original sound – Kim and North

Kim Kardashian broni kreatywności córki

Kim Kardashian już wcześniej reagowała na krytykę dotyczącą wyglądu North. Podkreślała, że większość elementów stylizacji to jedynie kostiumy i zabawa modą, a wszystkie tatuaże i piercingi są sztuczne. Według celebrytki jej córka po prostu eksperymentuje z wizerunkiem, podobnie jak jej rówieśnicy.

@kimandnorth

we da real rockstars🧟‍♀️🧟‍♀️

♬ original sound – Kim and North

Kanye West wspiera indywidualność córki

Choć Kanye West początkowo sceptycznie podchodził do obecności North w mediach społecznościowych, dziś – jak podają amerykańskie media – w pełni akceptuje jej kreatywność. Raper ma doceniać jej unikalny styl, niebieskie włosy i modowe eksperymenty, traktując je jako formę artystycznej ekspresji.

