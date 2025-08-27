Szukaj
CGM

Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasis

Po 30 latach Oasis nadal kryją w sobie tajemnice.

2025.08.27

opublikował:

Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasis

fot. Jill Furmanovsky / mat. pras.

Oasis są w trakcie światowej trasy koncertowej. Pierwsze od 16 lat występy grupy cieszą się ogromnym wzięciem i zbierają dobre opinie. Pozostaje nam trzymać kciuki za to, by grupa zapowiedziała wkrótce daty występów na przyszły rok.

Póki co fani Oasis szykują się na premierę reedycji krążka „(What’s the Story) Morning Glory?”. Rozszerzone wydanie materiału sprzed 30 lat ukaże się 30 października. Na dodatkowym dysku znajdzie się pięć utworów w wersjach unplugged, w tym promujący wznowienie „Acquiesce”.

Ponad 2,5 mld streamów „Wonderwall”

Wydane w „(What’s the Story) Morning Glory?” przyniosło dwa wielkie hity grupy – „Don’t Look Back In Anger” oraz „Oasis”. Ten drugi na samym Spotify zgromadził już niemal 2,5 mld streamów i prawdopodobnie już na zawsze pozostanie największym hitem zespołu braci Gallagherów. Po 30 latach od premiery Noel wyjaśnił, skąd wziął się jej tytuł.

Jest film z lat 60. zatytułowany „Wonderwall”. Opowiada o facecie, który mieszka w bloku. Z mieszkania za ścianą nieustannie dobiega egzotyczna muzyka. W tej ścianie jest dziura. Za nią mieszka piękna, młoda dziewczyna, którą ten facet nieustannie podgląda przez dziurę. Typ nazywa ją „cudowną ścianą” – powiedział Noel.

Okazuje się, że „cudowna ściana”, czyli „wonderwall” nie była pierwszym tytułem

Pierwotnie ta piosenka miała tytuł „Wishing Stone”. Poznałem wtedy dziewczynę, która wcisnęła mi pewnego wieczoru kamień do ręki i powiedziała: „To twój kamień życzeń. Spełni twoje marzenia”. Ale tytuł „Wishing Stone” mi nie pasował. W domu miałem plakat z „Wonderwall” i gdy pewnego dnia nuciłem piosenkę, spojrzałem na ten plakat i powiedziałem: „to jest to” – dodał.

Tagi


Popularne newsy

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Polecane

CGM
Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie konkretnie, czy siebie lubię – nie. Nienawidzę siebie”.

Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie kon ...

Lider Ich Troje gościem Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego

2 godziny temu

CGM
Ariana Grande coś szykuje. Tajemnicza zapowiedź gwiazdy

Ariana Grande coś szykuje. Tajemnicza zapowiedź gwiazdy

Fani zacierają ręce.

2 godziny temu

CGM
Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływ ...

Kolizja i zarzuty wobec artysty

2 godziny temu

CGM
Taco Hemingway wspiera swoją ukochaną: „Nigdy nie byłem tak dumny”

Taco Hemingway wspiera swoją ukochaną: „Nigdy nie byłem tak dumn ...

Iga Lis – od modelingu do reżyserii

2 godziny temu

CGM
DustyVibez Music Labs: Tu rodzą się hity

DustyVibez Music Labs: Tu rodzą się hity

Uznany producent zaprasza do siebie

2 godziny temu

CGM
Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

"Zadziała się taka magia".

2 godziny temu