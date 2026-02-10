Noel Gallagher potwierdza: „Jestem teraz w studiu”

Noel Gallagher ujawnił, że obecnie pracuje w studiu nagraniowym. Muzyk przyznał, że „lepiej coś wydać”, co natychmiast rozpaliło spekulacje fanów: czy powstaje nowa muzyka Oasis, czy może kolejny album Noel Gallagher’s High Flying Birds?

Wyznanie w rozmowie z talkSPORT

Gallagher podzielił się aktualizacją podczas wywiadu dla talkSPORT:

„Jestem teraz w studiu, ale lepiej coś wypuścić” – powiedział półżartem artysta, sugerując, że nowy materiał może pojawić się szybciej, niż wielu się spodziewało.

Nowa muzyka Oasis czy solowy projekt?

Największe pytanie pozostaje bez odpowiedzi: nad czym dokładnie pracuje Noel Gallagher w studiu? Możliwości są dwie:

nowy materiał Oasis , co byłoby pierwszym od 2008 roku,

kontynuacja solowej drogi z High Flying Birds, po albumie „Council Skies” z 2023 roku.

Spekulacje trwają od czasu triumfalnego powrotu Oasis na trasę Live ’25, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem fanów i krytyków.

Plotki, zaprzeczenia i sprzeczne sygnały

Sytuację dodatkowo komplikuje seria sprzecznych wypowiedzi Liam Gallaghera. W 2024 roku wokalista twierdził, że nowy album Oasis jest już gotowy, by później wycofać się z tych słów, nazywając je żartem. Następnie znów sugerował, że płyta „może powstać”, jeśli koncerty reunionowe pójdą dobrze.

W międzyczasie współmanager zespołu Alec McKinlay studził nastroje, twierdząc, że nie ma planów na nową muzykę Oasis – czemu Liam stanowczo zaprzeczył w mediach społecznościowych.

Przyszłość Oasis: krok po kroku

Liam Gallagher zapowiedział, że Oasis nie wrócą na trasę koncertową wcześniej niż w 2027 roku, choć nie wykluczył kolejnych występów w Europie. Na finałowym koncercie Live ’25 w São Paulo artysta pożegnał fanów słowami: „Zobaczymy się jeszcze kiedyś”.

Dodatkowo w przygotowaniu jest film dokumentalny o powrocie Oasis, produkowany przez Stevena Knighta, twórcę Peaky Blinders, który ma pokazać kulisy pojednania braci Gallagherów.

Fani czekają na ruch Noela

Choć nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, jedno jest pewne: słowa Noela Gallaghera o pracy w studiu ponownie rozbudziły nadzieje fanów Britpopu. Czy będzie to nowy rozdział Oasis, czy kolejny solowy projekt – odpowiedź może nadejść szybciej, niż się wydaje.