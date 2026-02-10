CGM

Noel Gallagher potwierdza: „Jestem teraz w studiu”

Nowa muzyka Oasis czy solowy projekt?

2026.02.10

opublikował:

Noel Gallagher potwierdza: „Jestem teraz w studiu”

Noel Gallagher ujawnił, że obecnie pracuje w studiu nagraniowym. Muzyk przyznał, że „lepiej coś wydać”, co natychmiast rozpaliło spekulacje fanów: czy powstaje nowa muzyka Oasis, czy może kolejny album Noel Gallagher’s High Flying Birds?

Wyznanie w rozmowie z talkSPORT

Gallagher podzielił się aktualizacją podczas wywiadu dla talkSPORT:

„Jestem teraz w studiu, ale lepiej coś wypuścić” – powiedział półżartem artysta, sugerując, że nowy materiał może pojawić się szybciej, niż wielu się spodziewało.

Nowa muzyka Oasis czy solowy projekt?

Największe pytanie pozostaje bez odpowiedzi: nad czym dokładnie pracuje Noel Gallagher w studiu? Możliwości są dwie:

  • nowy materiał Oasis, co byłoby pierwszym od 2008 roku,

  • kontynuacja solowej drogi z High Flying Birds, po albumie „Council Skies” z 2023 roku.

Spekulacje trwają od czasu triumfalnego powrotu Oasis na trasę Live ’25, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem fanów i krytyków.

Plotki, zaprzeczenia i sprzeczne sygnały

Sytuację dodatkowo komplikuje seria sprzecznych wypowiedzi Liam Gallaghera. W 2024 roku wokalista twierdził, że nowy album Oasis jest już gotowy, by później wycofać się z tych słów, nazywając je żartem. Następnie znów sugerował, że płyta „może powstać”, jeśli koncerty reunionowe pójdą dobrze.

W międzyczasie współmanager zespołu Alec McKinlay studził nastroje, twierdząc, że nie ma planów na nową muzykę Oasis – czemu Liam stanowczo zaprzeczył w mediach społecznościowych.

Przyszłość Oasis: krok po kroku

Liam Gallagher zapowiedział, że Oasis nie wrócą na trasę koncertową wcześniej niż w 2027 roku, choć nie wykluczył kolejnych występów w Europie. Na finałowym koncercie Live ’25 w São Paulo artysta pożegnał fanów słowami: „Zobaczymy się jeszcze kiedyś”.

Dodatkowo w przygotowaniu jest film dokumentalny o powrocie Oasis, produkowany przez Stevena Knighta, twórcę Peaky Blinders, który ma pokazać kulisy pojednania braci Gallagherów.

Fani czekają na ruch Noela

Choć nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, jedno jest pewne: słowa Noela Gallaghera o pracy w studiu ponownie rozbudziły nadzieje fanów Britpopu. Czy będzie to nowy rozdział Oasis, czy kolejny solowy projekt – odpowiedź może nadejść szybciej, niż się wydaje.

Tagi


Popularne newsy

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem
NEWS

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem

Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE
NEWS

Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE

Bad Bunny przechodzi do historii Super Bowl Halftime Show. Celebracja latynoskiej kultury podczas najważniejszego muzycznego show w sercu USA Trumpa
NEWS

Bad Bunny przechodzi do historii Super Bowl Halftime Show. Celebracja latynoskiej kultury podczas najważniejszego muzycznego show w sercu USA Trumpa

Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”
NEWS

Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”

Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”
NEWS

Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”

KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”
NEWS

KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”

Sheryl Crow wzywa do odwołania i uwięzienia Donalda Trumpa w związku z dokumentami Epsteina
NEWS

Sheryl Crow wzywa do odwołania i uwięzienia Donalda Trumpa w związku z dokumentami Epsteina

Polecane

CGM
Norbi o uzależnieniu od hazardu: „Szczekałem na czworaka jak pies u lichwiarza”

Norbi o uzależnieniu od hazardu: „Szczekałem na czworaka jak pies u li ...

Lichwiarz kazał Norbiemu szczekać na czworaka jak pies...

1 godzinę temu

CGM
Wes Borland z Limp Bizkit pier**li ICE i apeluje do fanów Trumpa, by go przestali obserwować

Wes Borland z Limp Bizkit pier**li ICE i apeluje do fanów Trumpa, by g ...

Wpis spotkał się z falą krytyki, jednak artysta nie wycofał się ze swoich słów

5 godzin temu

CGM
Matty Healy potwierdza: The 1975 wracają do studia nagraniowego

Matty Healy potwierdza: The 1975 wracają do studia nagraniowego

„Mieszkam w studiu i prawie nie śpię”

6 godzin temu

CGM
Robbie Williams o koledze z zespołu: „Przepraszałem go milion razy”

Robbie Williams o koledze z zespołu: „Przepraszałem go milion razy”

Przez ponad dekadę artyści niemal nie utrzymywali kontaktu.

6 godzin temu

CGM
IMANY z trasą koncertową po Polsce

IMANY z trasą koncertową po Polsce

IMANY wyrusza w trasę koncertową „Women Deserve Rage”

6 godzin temu

CGM
Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adr ...

"Tą sytuacją sami się, troglodyci, ośmieszyliście."

13 godzin temu