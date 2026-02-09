Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”

foto: Shealah Craighead / oficjalne materiały prasowe Białego Domu

Donald Trump skomentował występ Bad Bunny’ego podczas Super Bowl Halftime Show 2026, określając go jako „policzek wymierzony Ameryce”. Prezydent USA odniósł się do historycznego show Portorykańczyka w ostrych słowach na platformie Truth Social, wywołując kolejną falę polityczno-kulturowej dyskusji wokół wydarzenia.

Historyczny halftime show Bad Bunny’ego

Bad Bunny zapisał się w historii Super Bowl jako pierwszy latynoski męski artysta oraz pierwszy wykonawca śpiewający głównie po hiszpańsku, który wystąpił w roli głównej gwiazdy przerwy meczu. Wcześniej pojawił się jedynie gościnnie podczas występu Jennifer Lopez w 2020 roku.

Jego show był celebracją różnorodnych stylów muzyki latynoskiej i obejmował rozbudowaną scenografię oraz dziesiątki tancerzy. Wśród nich znaleźli się m.in. Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba oraz Karol G. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów było wręczenie jednego z trzech Grammy, zdobytych tydzień wcześniej, młodemu chłopcu z publiczności.

Lady Gaga i Ricky Martin na scenie Super Bowl

Podczas występu pojawili się również goście specjalni. Lady Gaga zaskoczyła widzów latynoską wersją utworu „Die With A Smile”, nagranego z Bruno Marsem, przy akompaniamencie zespołu Los Pleneros de la Cresta. Ricky Martin zaprezentował fragment „LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, wprowadzając utwór „El apagón”.

Trump: „Najgorszy halftime show w historii”

Donald Trump w ostrym wpisie stwierdził, że występ był „absolutnie fatalny” i nie reprezentował amerykańskich wartości sukcesu, kreatywności ani doskonałości. Skrytykował również fakt, że większość występu była w języku hiszpańskim, twierdząc, że „nikt nie rozumie, co artysta mówi”, a choreografia jest „nieodpowiednia dla dzieci”.

Prezydent zakończył swój komentarz hasłem „MAKE AMERICA GREAT AGAIN”, jednocześnie krytykując NFL.

Kontrowersje wokół Bad Bunny’ego i obecność ICE

Występ Bad Bunny’ego budził kontrowersje od momentu ogłoszenia go headlinerem we wrześniu. Artysta stał się celem ataków ze strony środowisk MAGA, a Trump już wcześniej określał wybór NFL jako „szalony”.

Dodatkowe emocje wzbudziła informacja o obecności agentów ICE podczas wydarzenia. Sam Bad Bunny wcześniej zapowiedział, że nie będzie koncertował w USA w ramach aktualnej trasy koncertowej z obawy przed nalotami imigracyjnymi na jego koncertach.

Odpowiedź Bad Bunny’ego: miłość zamiast nienawiści

Na początku lutego artysta odebrał nagrodę Grammy za Album Roku i wygłosił emocjonalne przemówienie skierowane przeciwko nienawiści i polityce strachu. Podkreślił, że Latynosi są częścią Ameryki, a jedyną siłą silniejszą od nienawiści jest miłość — przesłanie, które wyraźnie wybrzmiało także podczas halftime show.

„Bad Bunny Day” w Kalifornii

Pomimo krytyki ze strony Trumpa, występ spotkał się z ogromnym uznaniem. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom ogłosił dzień Super Bowl oficjalnie „Bad Bunny Day”, a po zakończeniu show napisał: „America, the beautiful. THANK YOU, BAD BUNNY.”