CGM

„Nocowanka u Julii Wieniawy” osiągnęła zawrotną sumę na WOŚP. Owsiak: „Nie mieści nam się w głowach, kiedy ktoś po wygraniu licytacji, beztrosko oznajmia, że nie zapłaci”

Jerzy Owsiak o odpowiedzialności w aukcjach

2026.05.07

opublikował:

Julia Wieniawa WOSp

Wokół tegorocznego finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie pojawiły się emocje związane z jedną z głośniejszych aukcji — „nocowanką u Julii Wieniawy”. Choć licytacja wzbudziła duże zainteresowanie, finalnie nie została zrealizowana, co wywołało szeroką debatę w mediach i internecie.

„Nocowanka u Julii Wieniawy” nie doszła do skutku

Zgodnie z przekazanymi informacjami kontakt z osobą, która wygrała aukcję, urwał się, a deklarowana wpłata nie została dokonana. Jak poinformowała Marta Wieniawa, kolejne osoby z listy licytujących również nie zdecydowały się na przejęcie wygranej, ponieważ środki zostały już przekazane na inne cele charytatywne.

Jerzy Owsiak o odpowiedzialności w aukcjach

Sprawa ponownie przywołała wcześniejsze wypowiedzi szefa WOŚP, Jerzego Owsiaka, który od lat zwraca uwagę na problem nieuczciwego podejścia do aukcji charytatywnych.

W jednej z emocjonalnych wypowiedzi Owsiak podkreślił wagę odpowiedzialności uczestników licytacji, mówiąc:

„Nas możesz oszukać, gorzej, jak oszukujesz dzieciaki. Mówiąc wprost — kiedy wyrażasz chęć wsparcia działań Fundacji poprzez aukcje Allegro, to znasz zasady i kiedy licytujesz, to my z kolei ufamy tobie, że do samego końca zachowasz się odpowiedzialnie”.

Szef WOŚP odniósł się również do sytuacji, w których zwycięzcy wycofują się z płatności:

„Nie mieści nam się w głowach, kiedy ktoś po skończonej licytacji i jej wygraniu, dosłownie chwilę potem beztrosko oznajmia, że nie zapłaci, bo… powodów można wymyślać dużo, ale w przeważającej liczbie przypadków, a takie zdarzają się co roku, głównym powodem jest… żart i beztroska, jeśli chodzi o jakiekolwiek poczucie winy”.

Owsiak dodał również mocne słowa skierowane do osób rezygnujących z wygranych:

„Z tego miejsca głośno mówię do tych, którzy czasami z potężnie kosztownych aukcji chcą się wycofać. To, że nas oszukałeś, oszukałaś, trudno — takie życie. Ale pamiętaj, że to oszustwo konkretnie, bardzo konkretnie ogranicza możliwości jak najpełniejszego wykorzystania pieniędzy, które zbieramy na finale. A napisałem, na co je wydajemy. Nie nas chcesz oszukać, oszukujesz dzieciaki”.

Aukcje WOŚP i ich znaczenie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat organizuje aukcje, które stanowią istotne wsparcie dla corocznych zbiórek. Licytacje obejmują wyjątkowe doświadczenia, spotkania z artystami i przedmioty o dużej wartości symbolicznej.

Ich popularność sprawia, że często osiągają wysokie kwoty, ale jednocześnie opierają się na zaufaniu między uczestnikami a organizatorami.

Dyskusja w sieci

Sytuacja z „nocowanką u Julii Wieniawy” ponownie wywołała debatę o odpowiedzialności w internetowych aukcjach charytatywnych. Część internautów wskazuje na potrzebę większej weryfikacji licytujących, inni podkreślają, że takie incydenty są rzadkie i nie powinny podważać idei WOŚP.

Tagi


Popularne newsy

lil narcyz YT
NEWS

Lil Narcyz nie żyje. 23-letni comedy-raper zginął w Chorwacji

Dawid Podsiadło fot. P. Tarasewicz
NEWS

Dawid Podsiadło lepszy niż Oskar Cyms. Daria Zawiałow wyżej niż sanah. Kuban najpopularniejszy z polskich raperów

Latwo Bedoes YT
NEWS

Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości – 282 miliony zebrane przez Bedoesa i Łatwoganga nie podlegają opodatkowaniu

Pono-2021-fot.-Tarasok
NEWS

Prosto oddaje hołd Pono. Wyjątkowy T-shirt upamiętnia legendę polskiego hip-hopu

Jay-Z
NEWS

Jay-Z pojawił się na Met Gali z jednym z najrzadszych zegarków na świecie

Mrozu 2026 1 OK
NEWS

„Nie ma miejsca jak dom” – nowy singiel Mroza ma szansę podbić lato

Justin Bieber fot. Rory Kramer
NEWS

Popularnośc Biebera wystrzeliła jeszcze bardziej na streamingach po wystepie na Coachelli

Polecane

FOTO
Pezet Torwar 250426 foto @piotr_tarasewicz-189

Finały „Trasy popularnej” na naszych zdjęciach

Ostatni koncert z trasy Pezeta odbył się na wyprzedanym Torwarze

7 godzin temu

CGM

The Game znów uderza w 50 Cent podczas występu w Nowym Jorku

Występ w Nowym Jorku i ostre słowa The Game'a

8 godzin temu

CGM
Latwo Bedoes YT

Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości – 282 miliony zebrane ...

Rekordowa zbiórka w internecie

8 godzin temu

CGM
Jay-Z

Jay-Z pojawił się na Met Gali z jednym z najrzadszych zegarków na świe ...

Luksusowy zegark warty miliony dolarów

9 godzin temu

CGM
Blueface Chrisean Rock

Blueface twierdzi, że Chrisean Jr. nie jest jego synem. Kolejny rozdzi ...

Relacja pomiędzy Bluefacem i Chrisean Rock od lat wzbudza ogromne emocje

9 godzin temu

CGM
Mick Jagger Rolling Stones Warszawa

The Rolling Stones ogłaszają nowy album „Foreign Tongues”. ...

Na krążku usłyszmy także ostatnie nagrania zmarłego Charliego Wattsa

9 godzin temu