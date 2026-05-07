„Nocowanka u Julii Wieniawy” osiągnęła zawrotną sumę na WOŚP. Owsiak: „Nie mieści nam się w głowach, kiedy ktoś po wygraniu licytacji, beztrosko oznajmia, że nie zapłaci”

Wokół tegorocznego finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie pojawiły się emocje związane z jedną z głośniejszych aukcji — „nocowanką u Julii Wieniawy”. Choć licytacja wzbudziła duże zainteresowanie, finalnie nie została zrealizowana, co wywołało szeroką debatę w mediach i internecie.

„Nocowanka u Julii Wieniawy” nie doszła do skutku

Zgodnie z przekazanymi informacjami kontakt z osobą, która wygrała aukcję, urwał się, a deklarowana wpłata nie została dokonana. Jak poinformowała Marta Wieniawa, kolejne osoby z listy licytujących również nie zdecydowały się na przejęcie wygranej, ponieważ środki zostały już przekazane na inne cele charytatywne.

Jerzy Owsiak o odpowiedzialności w aukcjach

Sprawa ponownie przywołała wcześniejsze wypowiedzi szefa WOŚP, Jerzego Owsiaka, który od lat zwraca uwagę na problem nieuczciwego podejścia do aukcji charytatywnych.

W jednej z emocjonalnych wypowiedzi Owsiak podkreślił wagę odpowiedzialności uczestników licytacji, mówiąc:

„Nas możesz oszukać, gorzej, jak oszukujesz dzieciaki. Mówiąc wprost — kiedy wyrażasz chęć wsparcia działań Fundacji poprzez aukcje Allegro, to znasz zasady i kiedy licytujesz, to my z kolei ufamy tobie, że do samego końca zachowasz się odpowiedzialnie”.

Szef WOŚP odniósł się również do sytuacji, w których zwycięzcy wycofują się z płatności:

„Nie mieści nam się w głowach, kiedy ktoś po skończonej licytacji i jej wygraniu, dosłownie chwilę potem beztrosko oznajmia, że nie zapłaci, bo… powodów można wymyślać dużo, ale w przeważającej liczbie przypadków, a takie zdarzają się co roku, głównym powodem jest… żart i beztroska, jeśli chodzi o jakiekolwiek poczucie winy”.

Owsiak dodał również mocne słowa skierowane do osób rezygnujących z wygranych:

„Z tego miejsca głośno mówię do tych, którzy czasami z potężnie kosztownych aukcji chcą się wycofać. To, że nas oszukałeś, oszukałaś, trudno — takie życie. Ale pamiętaj, że to oszustwo konkretnie, bardzo konkretnie ogranicza możliwości jak najpełniejszego wykorzystania pieniędzy, które zbieramy na finale. A napisałem, na co je wydajemy. Nie nas chcesz oszukać, oszukujesz dzieciaki”.

Aukcje WOŚP i ich znaczenie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat organizuje aukcje, które stanowią istotne wsparcie dla corocznych zbiórek. Licytacje obejmują wyjątkowe doświadczenia, spotkania z artystami i przedmioty o dużej wartości symbolicznej.

Ich popularność sprawia, że często osiągają wysokie kwoty, ale jednocześnie opierają się na zaufaniu między uczestnikami a organizatorami.

Dyskusja w sieci

Sytuacja z „nocowanką u Julii Wieniawy” ponownie wywołała debatę o odpowiedzialności w internetowych aukcjach charytatywnych. Część internautów wskazuje na potrzebę większej weryfikacji licytujących, inni podkreślają, że takie incydenty są rzadkie i nie powinny podważać idei WOŚP.