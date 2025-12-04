Nitrozyniak dissuje Boxdela, Gimpera i Wardęgę. Do sieci trafił “Diss na influencerów”

CGM

2025.12.04

Streamer i twórca internetowy  Nitrozyniak opublikował ostry diss wymierzony w najpopularniejszych polskich influencerów. Wraz z Paramaxilem wydał numer „Diss na influencerów”, w którym uderza w znane postaci ze świata YouTube i social mediów.

Nitrozyniak, kojarzony głównie jako streamer, a ostatnio także twórca muzyczny, tym razem nagrał najbardziej bezkompromisowy utwór w swojej karierze. Wcześniej działał nawet w klimatach disco polo, ale tym dissem oficjalnie wkroczył w świat internetowych konfliktów.

W kogo uderza Nitrozyniak?

W kawałku padają celne, często ostre wersy skierowane głównie w: Boxdela, Gimpera oraz Sylwestra Wardęgę. Utwór komentuje ich działania w internecie, wizerunek i zachowania, które od lat wywołują dyskusje wśród widzów.

Pojawia się także lekka zaczepka w stronę Marcina Dubiela, prywatnego znajomego Nitrozyniaka, choć nie jest ona głównym tematem utworu.

Kontrowersje wokół publikacji

Diss początkowo pojawił się na kanale Paramaxila – podobno bez zgody Nitrozyniaka. Ponieważ na jego własnym kanale nadal trwa ban, artysta opublikował numer na alternatywnym kanale należącym do jego współpracownika o nicku Serhito.

