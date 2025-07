Nine Inch Nails przesuwają granice muzyki filmowej ścieżką dźwiękową do „TRON: Ares”

fot. mat. pras.

19 września nakładem Interscope Records ukaże się ścieżka dźwiękowa z filmu „TRON: Ares”. Jej autorami są Nine Inch Nails, którzy opublikowali właśnie pierwszy singiel zapowiadający wydawnictwo – utwór „As Alive As You Need Me To Be”.

Według zapowiedzi dystrybutora, album, stworzony na potrzeby trzeciej odsłony kultowej serii filmowej, ma być jednym z najbardziej intrygujących wydawnictw w dorobku grupy. „Całość tętni grozą, melancholią i energią, balansując na styku analogowej duszy i cyfrowego lęku. Choć Trent Reznor i Atticus Ross stworzyli już 20 ścieżek dźwiękowych, zdobywając w tym czasie dwa Oscary, trzy Złote Globy, Grammy i Emmy, to po raz pierwszy zdecydowali się sygnować soundtrack nazwą Nine Inch Nails. W wywiadzie dla magazynu „Empire” Reznor podkreśla, że wspólnie z Rossem potraktowali ten projekt jako kolejny album NIN. „TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)” można już zamawiać w przedsprzedaży i dodawać do bibliotek w serwisach streamingowych” – czytamy w oficjalnej informacji prasowej.

Całość w październiku, singiel już teraz

Pierwszym singlem promującym album, a jednocześnie pierwszym oficjalnym utworem grupy od pięciu lat, jest „As Alive As You Need Me To Be”. Utwór wybrzmiewa również w nowym zwiastunie filmu „TRON: Ares”, którego premierę zaplanowano na 10 października.

Nine Inch Nails ruszyli w czerwcu w pierwszą trasę koncertową od 2022 r. Grupa koncertowała w Europie, w tym na Open’er Festivalu w Gdyni, a w sierpniu ruszy w tournée po Ameryce Północnej.