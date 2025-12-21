Niespodziewany występ SZA i Kendrick Lamara podczas świątecznego koncertu TDE

fot. mat. pras.
Kendrick Lamar zaskoczył fanów, pojawiając się gościnnie podczas dorocznego TDE Christmas Concert & Toy Drive, gdzie dołączył do SZA. To kolejne wspólne wykonanie duetu po zakończeniu ich głośnej trasy „Grand National”.
Koncert odbył się w czwartek, 18 grudnia w Los Angeles. Na scenie pojawili się również m.in. Doechii, Isaiah Rashad, Jay Rock, Lance Skiiiwalker, Ray Vaughn i Zacari. Imprezę zorganizowała wytwórnia Top Dawg Entertainment, z którą Lamar był wcześniej związany.
Mimo że Kendrick nie jest już częścią TDE, wsparł wydarzenie i wykonał dwa wspólne utwory z SZA:
-
„Luther” – z jego ostatniego albumu „GNX”
-
„30 for 30” – z deluxe edycji albumu „SOS”, zatytułowanej „Lana”
„Luther” w tym roku znalazł się nawet na liście ulubionych utworów i dzieł Baracka Obamy. Kendrick i SZA grali go również m.in. na Halftime Show Super Bowl w lutym 2025 roku.
🎄🎶 Kendrick & SZA going 30 for 30 at #TDECHRISTMAS pic.twitter.com/OOMha59c1R
— Okayplayer (@okayplayer) December 19, 2025
Powrót współpracy po trasie Grand National
Niespodzianka dla fanów nastąpiła zaledwie kilka dni po zakończeniu trasy stadionowej, która finał miała w Sydney 11 grudnia, gdzie artyści zagrali dwa ostatnie koncerty w Allianz Stadium.
Kontrowersje wokół użycia muzyki SZA
W ostatnich tygodniach SZA znalazła się w centrum politycznej burzy po tym, jak administracja Donalda Trumpa wykorzystała jej utwór „Big Boys” w filmie promującym deportacje ICE. Wideo opublikowano 9 grudnia na oficjalnych kanałach Białego Domu.
Artystka ostro skrytykowała sytuację, pisząc o:
-
„rage baitingu artystów dla darmowej reklamy”
-
„szczycie mroku” („PEAK DARK”)
-
„nieludzkości” działań administracji
Określiła także użycie muzyki jako działanie „Złe i nudne”.