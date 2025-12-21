Niespodziewany występ SZA i Kendrick Lamara podczas świątecznego koncertu TDE

fot. mat. pras.

Kendrick Lamar zaskoczył fanów, pojawiając się gościnnie podczas dorocznego TDE Christmas Concert & Toy Drive, gdzie dołączył do SZA. To kolejne wspólne wykonanie duetu po zakończeniu ich głośnej trasy „Grand National”.

Koncert odbył się w czwartek, 18 grudnia w Los Angeles. Na scenie pojawili się również m.in. Doechii, Isaiah Rashad, Jay Rock, Lance Skiiiwalker, Ray Vaughn i Zacari. Imprezę zorganizowała wytwórnia Top Dawg Entertainment, z którą Lamar był wcześniej związany.

Mimo że Kendrick nie jest już częścią TDE, wsparł wydarzenie i wykonał dwa wspólne utwory z SZA:

„Luther” – z jego ostatniego albumu „GNX”

„30 for 30” – z deluxe edycji albumu „SOS”, zatytułowanej „Lana”

„Luther” w tym roku znalazł się nawet na liście ulubionych utworów i dzieł Baracka Obamy. Kendrick i SZA grali go również m.in. na Halftime Show Super Bowl w lutym 2025 roku.