„Niesłowne, niepoważne chłopaczki robiące frajerską akcję” pisze Zich. Bedoes i 2115 odpowiadają oświadczeniem

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Tło konfliktu – spór o bit Firmy

Zich oskarżył ekipę 2115 o niesłowność i brak profesjonalizmu przy podmianie bitu w dissie „Helikopter w ogniu”. W swoim oświadczeniu nazwał działania Bedoesa i jego zespołu „frajerską akcją” mającą na celu zdobycie wyświetleń.

Bosski Roman z Firmy również zabrał głos, podkreślając, że próbowano go i Zicha „urabiać” nieuczciwymi obietnicami. Dodał, że w jego ocenie tylko „gnida” mogła zachować się w taki sposób.

Odpowiedź Bedoesa i 2115 – problemy techniczne na YouTube

W oficjalnym oświadczeniu 2115 odniosło się do zarzutów, tłumacząc, że opóźnienie w podmianie bitu wynikało z procedur platformy YouTube.

Według zespołu:

Zich miał prawo zablokować utwór, choć ekipa 2115 nie czerpała z niego korzyści finansowych.

Menedżer projektu kontaktował się z producentem, aby uzyskać zgodę na podmianę bitu i zdjęcie claimu.

Po akceptacji nowego podkładu przez Zicha, utwór wrócił automatycznie na kanał, lecz został ustawiony jako niepubliczny, aby uniknąć dalszych odsłuchów.

Procedura podmiany trwała tak długo, że 2115 zdecydowało się usunąć oryginał (2 mln wyświetleń) i wgrać nową wersję.

„Słowo jest ważniejsze niż wyświetlenia”

2115 zaznaczyło, że używanie ciężkich określeń, takich jak „frajerska akcja”, jest niesprawiedliwe wobec zespołu, który – ich zdaniem – w pełni dotrzymał obietnic.

Podkreślili, że decyzja o usunięciu 2 milionów wyświetleń była świadoma i miała pokazać, że dane słowo jest dla nich ważniejsze niż liczby w statystykach.

Nowa wersja „Helikoptera w ogniu” z innymi bitami

Ostatecznie diss „Helikopter w ogniu” powrócił na YouTube w nowej odsłonie, z bitami stworzonymi przez Skolima i Hellfielda. Mimo utraty wyświetleń, 2115 kontynuuje beef, tym razem w zgodzie z ustaleniami prawnymi.