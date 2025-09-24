Szukaj
Niepublikowane nagranie koncertu Nirvany z 1990 roku trafi na aukcję

Materiał obejmuje ponad 45 minut nagrań z dwóch kamer

2025.09.24

opublikował:

Niepublikowane nagranie koncertu Nirvany z 1990 roku trafi na aukcję

foto: mat. pras.

Niepublikowane nagranie z koncertu legendarnej grupy Nirvana z 1990 roku właśnie trafiło na aukcję. Materiał pochodzi z występu zespołu w Tijuana w Meksyku, który odbył się 17 lutego 1990 roku.

Szczegóły aukcji i nagrania

Na aukcji Bonhams można znaleźć oryginalne nagrania wideo i audio z koncertu, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Szacowana wartość aukcji wynosi od 100 000 do 150 000 dolarów.

Materiał obejmuje ponad 45 minut nagrań z dwóch kamer użytych podczas koncertu, promującego debiutancki album Nirvany, „Bleach”. Oryginalne taśmy Sony Video 8 oznaczone są etykietami „ORIGINAL MASTER CAMERA-A” i „CAMERA B”, a same kasety noszą naklejki z napisem „NIRVANA I” i „NIRVANA II”.

Do zestawu dołączone są także:

dwie taśmy Sony mini DV z cyfrowymi transferami pełnego materiału,

przenośny dysk SSD z kompletnym, zdigitalizowanym materiałem z obu kamer, wersją profesjonalnie zmontowaną, wersją z watermarkiem bezpieczeństwa oraz zdjęciami z wideo,

certyfikat rejestracji praw autorskich w U.S. Copyright Office,

oryginalny plakat z trasy Nirvany na koncert w klubie Raji’s z 15 lutego 1990 roku,

pierwsze oryginalne wydanie albumu „Bleach” na białej winylowej płycie, limitowane do 1000 egzemplarzy.

Występ i kultowe momenty

Podczas koncertu zespół wykonał 13 utworów. Kurt Cobain zniszczył dwie gitary – własnoręcznie wykonaną różową gitarę Mustang oraz gitarę Gibson SG z lat 70. To jeden z wczesnych, legendarnych momentów w historii zespołu, które pokazują energię i buntowniczy charakter Nirvany.

Inne pamiątki po Nirvanie

Wcześniej w tym roku gitara Cobaina z legendarnego występu „MTV Unplugged” była częścią wystawy w Londynie. Z kolei w 2020 roku jedna z gitar lidera zespołu została sprzedana na aukcji za ponad 6 milionów dolarów, stając się najdrożej sprzedaną gitarą w historii, a nabywcą został australijski przedsiębiorca Peter Freedman, założyciel RØDE Microphones.

Aukcja „Unplugged & Unforgettable: Music Auction” zakończy się w czwartek, 24 września.

 

