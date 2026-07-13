Niepokojące wieści od The Cure. Simon Gallup musiał zostać zastąpiąny prez swojego syna na trasie

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Fani The Cure zauważyli nieobecność Simona Gallupa podczas koncertu w Berlinie. Zespół szybko wyjaśnił sytuację, informując, że wieloletni basista zachorował i nie jest obecnie w stanie występować. Jego miejsce na scenie zajął syn, Eden Gallup.

Simon Gallup nie wystąpił w Berlinie

The Cure kontynuuje trasę koncertową po Europie, jednak pierwszy z trzech występów w berlińskiej Wuhlheide odbył się bez Simona Gallupa.

Po koncercie Robert Smith opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że muzyk źle się poczuł tuż przed występem i nie był w stanie wyjść na scenę.

Eden Gallup uratował koncert

Z pomocą zespołowi przyszedł Eden Gallup, syn Simona, który zastąpił ojca na gitarze basowej.

Robert Smith podziękował młodemu muzykowi za błyskawiczną reakcję i potwierdził, że Eden wystąpi również podczas kolejnego koncertu, dopóki jego ojciec nie wróci do pełni sił.

– Mamy nadzieję, że dołączycie do nas, życząc Simonowi jak najszybszego powrotu do zdrowia – przekazał lider The Cure.

Wyjątkowa dedykacja podczas koncertu

Podczas występu w Berlinie zespół zadedykował Simonowi Gallupowi utwór „Lullaby”, otwierający bis koncertu. Publiczność przyjęła gest muzyków gromkimi brawami, wspierając nieobecnego basistę.

The Cure pracuje nad nową muzyką

Mimo problemów zdrowotnych jednego z członków zespołu The Cure nie zwalnia tempa. Robert Smith niedawno ujawnił, że grupa ukończyła już następcę albumu „Songs Of A Lost World”, a równolegle pracuje także nad kolejnym, bardziej popowym wydawnictwem.

Lider zespołu współpracował również ostatnio z Olivią Rodrigo przy utworze „What’s Wrong With Me” oraz pojawi się na nowym albumie The Rolling Stones.