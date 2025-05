Niecodzienni goście Miley Cyrus

fot. mat. pras.

Miley Cyrus od dwóch miesięcy przygotowuje fanów na premierę nowego albumu. „Something Beautiful” ukaże się 30 maja. W internecie pojawiły się dotychczas cztery nagrania zapowiadające wydawnictwo, w tym bardzo dobrze przyjęte przez słuchaczy „End Of The World”.

W wywiadzie dla „Harper’s Bazaar” Cyrus zdradziła, że inspiracją do pracy nad nowym materiałem było dla niej „The Wall” Pink Floyd. Trzeba przyznać, że to niecodzienny kierunek dla gwiazdy pop. Podobnie niecodzienna jest lista gości zaproszonych na „Something Beautiful”. Znalazły się na niej jedynie dwa nazwiska – Brittany Howard oraz… Naomi Campbell.

Kolejne spotkanie z Brittany Howard

Współpraca z wokalistką Alabama Shakes to tylko z pozoru zaskoczenie. Panie wykonały wspólnie słynne „Nothing Compares 2 U” i „Crazy Little Thing Called Love” z repertuaru Queen podczas koncertu z okazji 50-lecia SNL. Znacznie większą niespodzianką jest obecność Naomi Campbell. Modelka pojawia się w udostępnionym przez Cyrus teaserze albumu. Wiemy, że Naomi wesprze Miley wokalnie w piosence „End Of The World”. Warto dodać, że Campbell ma na koncie wydany 30 lat temu album „Babywoman”.