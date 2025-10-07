Nie żyje syn Tiny Turner. Ike Turner Jr. miał 67 lat

Ike Turner Jr., muzyk i syn legendarnej pary muzycznej Tiny i Ike’a Turnera, zmarł w wieku 67 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina artysty w weekend, za pośrednictwem TMZ.

Ike Turner Jr. – życie i zdrowie

Turner Jr. zmarł 4 października 2024 roku w Los Angeles, dzień po swoich urodzinach. Jak poinformowała jego siostrzenica, Jacqueline Bullock, muzyk od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, w tym niewydolnością nerek, problemami z sercem oraz udarem, który przeszedł w zeszłym miesiącu.

Bullock w oświadczeniu powiedziała:

„Z wielkim smutkiem ogłaszamy śmierć mojego kuzyna, Ike Turnera Jr. Junior był dla mnie czymś więcej niż kuzynem, był jak brat, dorastaliśmy razem w tym sławnym domu.”

Rodzina i wczesne lata życia

Ike Turner Jr. był jednym z czwórki dzieci Tiny i Ike’a Turnera. Tina Turner adoptowała także dwóch synów Ike’a z poprzedniego związku – Ike’a Jr. i Michaela Turnera.

„Tina wychowywała mnie od drugiego roku życia. Była jedyną matką, jaką znałem” – mówił Turner Jr. w wywiadzie dla Mail on Sunday.

Turner Jr. wspominał, że dom Tiny Turnera był bardzo rygorystyczny, a obowiązki domowe były ściśle egzekwowane, co miało duży wpływ na jego rozwój muzyczny.

Kariera muzyczna Ike’a Turnera Jr.

Ike Jr. rozpoczął swoją przygodę z muzyką od perkusji, ale pod wpływem matki przeszedł na fortepian, a później nauczył się także gry na gitarze i basie. W młodości pomagał ojcu w prowadzeniu studia nagraniowego, a także pracował jako inżynier dźwięku Tiny Turnera.

W 2007 roku zarówno Ike Turner Jr., jak i jego ojciec zdobyli Nagrodę Grammy za najlepszy tradycyjny album bluesowy. Turner Jr. podkreślał swoje zasługi w produkcji i inżynierii nagrań:

„Dostałem Grammy za Risin’ with the Blues, wyprodukowałem album mojego ojca, a drugi Grammy zdobyłem za album wyprodukowany i zmiksowany przeze mnie.”

Dziedzictwo muzyczne i nowe wydawnictwa Tiny Turnera

W tym roku ujawniono także nigdy wcześniej niepublikowany utwór Tiny Turner, „Hot For You Baby”, nagrany w Capitol Studios w Hollywood. Piosenka pierwotnie miała znaleźć się na albumie Private Dancer z 1984 roku i pojawiła się na 40. rocznicowej edycji albumu. Utwór napisali australijscy muzycy George Young i Harry Vanda, a wyprodukował go John Carter.