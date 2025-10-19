Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat

Początki kariery i droga do sławy

Sam Rivers dorastał razem z perkusistą Limp Bizkit, Johnem Otto, z którym od najmłodszych lat grał w różnych lokalnych zespołach. Pracując w restauracji Chick-fil-A, poznał Freda Dursta – wokalistę, który później został frontmanem Limp Bizkit.

Wkrótce trio połączyło siły z gitarzystą Wesem Borlandem i DJ-em Lethalem, tworząc w 1996 roku skład, który zrewolucjonizował brzmienie końcówki lat 90.

Limp Bizkit – od „Nookie” po „Break Stuff”

Zespół Limp Bizkit stał się jednym z pionierów gatunku nu metal, łączącego ciężkie riffy gitarowe z hip-hopowym wokalem. Wydali sześć albumów studyjnych, z których największą popularność zdobyły:

„Significant Other” (1999)

„Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” (2000)

To właśnie z tych płyt pochodzą największe hity grupy: „Rollin’ (Air Raid Vehicle)”, „My Way”, „Nookie”, „Take a Look Around”, „Hot Dog” oraz „Break Stuff” – ten ostatni utwór przekroczył już blisko miliard odtworzeń na Spotify.

Problemy zdrowotne i powrót na scenę

W 2015 roku Rivers musiał opuścić zespół z powodu poważnej choroby wątroby wywołanej nadmiernym spożyciem alkoholu. Po przeszczepie wątroby w 2017 roku wrócił do zdrowia i ponownie dołączył do Limp Bizkit w 2018 roku, kontynuując koncerty i nagrania z zespołem.

Odszedł muzyk, którego bas budował brzmienie epoki

Śmierć Sama Riversa to ogromna strata dla świata muzyki. Był jednym z filarów Limp Bizkit – zespołu, który na zawsze zmienił oblicze rocka i kultury alternatywnej przełomu wieków.