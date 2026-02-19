CGM

Nie żyje Lil Poppa. Raper zmarł od rany postrzałowej głowy – śmierć uznano za samobójstwo

2026.02.19

Lil Poppa zmarł w wieku 25 lat. Jak poinformowało biuro lekarza sądowego hrabstwa Fulton w stanie Georgia, artysta doznał rany postrzałowej głowy, a jego śmierć została oficjalnie uznana za samobójstwo.

Informacja o przyczynie zgonu pojawiła się dzień po tym, jak służby potwierdziły śmierć rapera.

Kim był Lil Poppa?

Lil Poppa, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Janarious Mykel Wheeler, pochodził z Jacksonville na Florydzie. Był związany z wytwórnią Collective Music Group (CMG), należącą do Yo Gotti.

W ubiegłym roku wydał album, a zaledwie tydzień temu zaprezentował nowy singiel zatytułowany „Out of Town Bae”. Artysta cieszył się rosnącą popularnością i lojalną bazą fanów, którzy licznie komentowali jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych, oddając mu hołd i wyrażając smutek po jego odejściu.

Jedna z jego dawnych współpracowniczek, Caroline „Baroline” Diaz, napisała w mediach społecznościowych:

„Mój młodszy brat odszedł. Poppa, tak bardzo cię kocham. Jestem zdruzgotana. Był jednym z pierwszych artystów, których miałam w Interscope. Nadzorowałam cztery jego projekty. Jest mi teraz tak strasznie smutno…”

Fani żegnają artystę

Pod ostatnimi postami rapera pojawiły się tysiące komentarzy od fanów, którzy wspominają jego twórczość i wyrażają wsparcie dla rodziny oraz bliskich.

Śmierć Lil Poppy to kolejna tragiczna strata dla świata muzyki. Artysta miał zaledwie 25 lat.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zmaga się z kryzysem psychicznym, warto skontaktować się z lokalnym centrum wsparcia, telefonem zaufania lub specjalistą. Pomoc jest dostępna.

