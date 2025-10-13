Szukaj
CGM

Nie żyje legendarny perkusista. Grał z największymi gwiazdami rocka

O śmierci muzyka poinformowała jego żona

2025.10.13

opublikował:

Nie żyje legendarny perkusista. Grał z największymi gwiazdami rocka

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

W wieku 68 lat zmarł Thommy Price, uznany amerykański perkusista, który przez dekady współpracował z największymi artystami światowej sceny rockowej. Informację o jego śmierci przekazała żona, Stefunny Price.

Thommy Price – perkusista z rockowym sercem

Thommy Price był jednym z najbardziej rozpoznawalnych perkusistów lat 80. i 90. Sławę zyskał dzięki współpracy z Joan Jett and The Blackhearts, z którymi nagrał osiem albumów i występował na największych scenach świata. Jego dynamiczny styl gry i niesamowite wyczucie rytmu sprawiły, że stał się jednym z najczęściej angażowanych muzyków sesyjnych tamtych czasów.

Współpraca z legendami – Billy Idol, Debbie Harry i inni

Price współpracował także z Billym Idolem, nagrywając partie perkusji do kultowego albumu Rebel Yell. Jego talent i energia sprawiły, że był zapraszany do pracy z największymi artystami – w tym z Debbie Harry, Rogerem Daltreyem, Ronnie Spector, The Psychedelic Furs i Blue Öyster Cult.

Pożegnanie Thommy’ego Price’a – wspomnienia przyjaciół i fanów

Wieść o śmierci muzyka poruszyła środowisko rockowe. Zespół Joan Jett and The Blackhearts pożegnał go w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych, podkreślając, że był nie tylko znakomitym perkusistą, ale też członkiem rodziny zespołu.

Fani na całym świecie wspominają Price’a jako artystę z pasją, którego rytmiczny styl i charyzma sceniczna na zawsze pozostaną częścią historii rocka.

 

Tagi


Popularne newsy

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu
NEWS

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę
NEWS

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem
NEWS

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku
NEWS

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy swoje zeznania
NEWS

6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy swoje zeznania

Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”
NEWS

Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami
NEWS

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami

Polecane

CGM
Chappell Roan krytykuje ICE na koncercie w Pasadenie: reakcja Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Chappell Roan krytykuje ICE na koncercie w Pasadenie: reakcja Departam ...

Szerokie reperkusje w kulturze muzycznej

1 godzinę temu

CGM
Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabit ...

Do zabójstwa doszło 11 października

2 godziny temu

CGM
Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku swojego podcastu

Joe Budden nazwał Drake’a „suką” w najnowszy odcinku ...

Sprawa dotyczy pozwu o zniesławienie, który został odrzucony,

4 godziny temu

CGM
Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w o ...

Szacunek dla twórców disco polo

6 godzin temu

CGM
Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w sieci

Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w s ...

Raper I raperka w ostrym konflikcie online

6 godzin temu

CGM
Travis Scott i Drake blisko rekordu Travisa i Kendricka Lamara

Travis Scott i Drake blisko rekordu Travisa i Kendricka Lamara

16-krotnie platynowy hit

6 godzin temu