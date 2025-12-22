Nie żyje Gabriela Andrychowicz – wieloletni głos stacji Chillizet

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

W wieku 52 lat zmarła Gabriela Andrychowicz – prezenterka radiowa znana polskim słuchaczom przede wszystkim z anteny Chillizet. Informację o jej śmierci przekazał brat za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Śmierć dziennikarki potwierdziła rodzina

Jakub Andrychowicz opublikował poruszający wpis, w którym poinformował o odejściu siostry po ciężkiej chorobie. W krótkim komunikacie poprosił o modlitwę i wspomnienie jej w myślach. „Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że po ciężkiej chorobie odeszła moja siostra Gabriela. Odpoczywaj w spokoju” – poinformował Jakub Andrychowicz.

Radio Chillizet i „Nastaw się na chillout”

Gabriela Andrychowicz przez lata była jednym z najbardziej charakterystycznych głosów chilloutowej anteny. Prowadziła autorski cykl „Nastaw się na chillout”, dzięki któremu zdobyła sympatię słuchaczy w całej Polsce. W 2017 roku zakończyła współpracę ze stacją, jednak nadal pozostawała aktywna zawodowo.

Kariera Gabrieli Andrychowicz w polskim radiu

Po odejściu z Chillizet dziennikarka dołączyła do Programu III Polskiego Radia. Ostatnim etapem jej pracy medialnej była współpraca z Halo Radiem, gdzie prowadziła pasmo „Halo Kultura”. W audycjach podsumowywała wydarzenia kulturalne i promowała twórców.

Termin pogrzebu Gabrieli Andrychowicz

Brat dziennikarki poinformował również o szczegółach uroczystości pogrzebowych.

Msza święta i pochówek odbędą się 23 grudnia 2025 roku w Żyrardowie:

godz. 14:00 – Kościół pw. św. Karola Boromeusza, ul. Kościelna 12

następnie pochówek na miejscowym cmentarzu przy ul. Kasztanowej 2

Rodzina zaprasza żałobników na ostatnie pożegnanie.