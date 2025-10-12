Szukaj
CGM

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami

Tragiczne wieści nadchodzą z Meksyku

2025.10.12

Fede Dorcaz, 29-letni argentyński piosenkarz i wschodząca gwiazda latynoskiej muzyki, został zastrzelony na meksykańskiej autostradzie. Do zdarzenia doszło w drodze powrotnej z prób do programu tanecznego „Las Estrellas Bailan En Hoy”, meksykańskiego odpowiednika polskiego „Tańca z Gwiazdami”.

Szczegóły tragicznego zdarzenia

Fede Dorcaz wracał z treningu, kiedy nagle doszło do próby rabunku. Jak informują władze Meksyku, napastnicy strzelili do piosenkarza, po czym uciekli na motocyklach. Obecnie trwa poszukiwanie czterech podejrzanych w tej sprawie, a policja analizuje nagrania z monitoringu autostrady.

Fede Dorcaz – wschodząca gwiazda latynoskiej muzyki

29-latek od dwóch lat mieszkał w Meksyku, gdzie rozwijał karierę muzyczną i zdobywał coraz większą popularność. W ostatnich tygodniach przygotowywał się do udziału w programie „Las Estrellas Bailan En Hoy”, który był dla niego dużym krokiem w karierze artystycznej.

Pożegnanie i reakcje środowiska

Produkcja meksykańskiego show pożegnała artystę na Instagramie:

„Dziś jako rodzina przeżywamy śmierć naszego przyjaciela – Fede Dorcaza. Łączymy się w bólu z jego rodziną, rodzicami i jego dziewczyną Marianą Avilą. Zostawił po sobie ogromną pustkę w naszym zespole. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ogromna inspiracja. Spoczywaj w pokoju.”

 

