Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami

Fede Dorcaz, 29-letni argentyński piosenkarz i wschodząca gwiazda latynoskiej muzyki, został zastrzelony na meksykańskiej autostradzie. Do zdarzenia doszło w drodze powrotnej z prób do programu tanecznego „Las Estrellas Bailan En Hoy”, meksykańskiego odpowiednika polskiego „Tańca z Gwiazdami”.

Szczegóły tragicznego zdarzenia

Fede Dorcaz wracał z treningu, kiedy nagle doszło do próby rabunku. Jak informują władze Meksyku, napastnicy strzelili do piosenkarza, po czym uciekli na motocyklach. Obecnie trwa poszukiwanie czterech podejrzanych w tej sprawie, a policja analizuje nagrania z monitoringu autostrady.

Fede Dorcaz – wschodząca gwiazda latynoskiej muzyki

29-latek od dwóch lat mieszkał w Meksyku, gdzie rozwijał karierę muzyczną i zdobywał coraz większą popularność. W ostatnich tygodniach przygotowywał się do udziału w programie „Las Estrellas Bailan En Hoy”, który był dla niego dużym krokiem w karierze artystycznej.

Pożegnanie i reakcje środowiska

Produkcja meksykańskiego show pożegnała artystę na Instagramie: