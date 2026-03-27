„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!” – ten występ „Must Be The Music” poruszył Natalię Szroeder do łez

W 4. odcinku programu Must Be the Music widzowie doświadczyli wyjątkowych emocji za sprawą występu Piotr Odoszewski, który zaprezentował autorski utwór „Jeden raz”.

Kim jest Piotr Odoszewski?

Młody artysta pochodzi z Łosic w województwie mazowieckim, a obecnie mieszka w Warszawie. Swoją muzyczną drogę rozpoczął już w wieku 9 lat, uczęszczając do szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na skrzypcach.

Twórczość Piotra to przede wszystkim emocje – jego muzyka jest szczera, osobista i stanowi sposób na wyrażanie tego, co trudne do opisania słowami.

Utwór „Jeden raz” poruszył jurorów

Podczas castingu artysta wykonał autorską kompozycję „Jeden raz”, która szybko wprowadziła w studiu melancholijny i intymny nastrój. Już pierwsze wersy nadały występowi wyjątkowego charakteru, a emocje udzieliły się zarówno publiczności, jak i jury.

Natalia Szroeder nie kryła wzruszenia

Występ szczególnie poruszył Natalia Szroeder, która nie była w stanie ukryć emocji:

– „Ja bardzo lubię momenty, w których muzyka po prostu odbiera mowę. Dla mnie taki był ten występ. Więc ja chyba jedyne, co mogę powiedzieć, to: półfinał! Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie! Piękne to było.”

Muzyka, która trafia prosto w serce

Występ Piotra Odoszewskiego to jeden z tych momentów programu, które na długo zostają w pamięci widzów. Autentyczność, emocje i szczerość sprawiły, że jego wykonanie stało się jednym z najbardziej poruszających w tej edycji.