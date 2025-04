„NIE DYGAJ” – nowy singiel White Widow już dostępny

fot. mat. pras.

Ten utwór brzmi jak wakacyjny hit. Przyjemna, energetyczna propozycja produkcji MEYO z wpadającym w ucho refrenem i pulsującym brzmieniem. To kolejna singiel po świetnie przyjętym “FENOMENALNYM STYLU” czy “MANII WYDAWANIA” z albumu SUPERNOVA i pierwsza w tak nietypowym, w dorobku White Widow, stylu.

Przypomnijmy, że premiera krążka formacji już 27 czerwca. “SUPERNOVA” to pretekst do odniesienia się do szeregu spraw, do których do tej pory White Widow nie zabierało jeszcze głosu.

– Wyjechaliśmy poza Polskę by spojrzeć i spiąć ten projekt z dalszej perspektywy. “SUPERNOVA” niczym wybuch gwiazdy na końcu jej życia jest dla nas metaforą ewolucji White Widow – mówi Bary. – Odbieram ten album jako naszą największą do tej pory przemianę, zarówno muzyczną jak i prywatną – opowiada Chłopiec. – Od czasu premiery albumu “PARĘ GŁÓW DALEJ” sporo się zmieniło, toteż zebrało się kilka tematów, do których poczuliśmy, że już czas się w końcu odnieść – dodaje Kosior.

„SUPERNOVA” dostępna w preorderze

Krążek “SUPERNOVA” można nabyć w preorderze na www.whitewidow.co. Oprócz 16-trackowej tracklisty i mini-plakatu dodanego do każdego egzemplarza (album zapowiadają m.in. hitowy “FENOMENALNY STYL” czy doceniony przez słuchaczy “MUSZĘ GRAĆ” z Kabe), na fanów czeka limitowany, wyjątkowy drop merchu. Wśród pozycji m.in. 2 wzory teesu, hoodie, shorty, ale też specjalny, fanowski box – w nim bandana, flaga, figurka-brelok “WW Warrior” oraz z niespodzianką – wszystko w limitowanym nakładzie, więc kto pierwszy, ten lepszy.