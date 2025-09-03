„Nie” dla Izraela na Eurowizji. Doda zabrała głos

fot. P. Tarasewicz

Przy okazji wielu imprez międzynarodowych wraca pytanie – skoro wykluczamy Rosję za atak na Ukrainę, to dlaczego nie wykluczamy Izraela za działania prowadzone w Strefie Gazy? Organizatorzy czasami tłumaczą się w mętny sposób, na ogół jednak udają, że pytań nie ma i nie odpowiadają na nie.

Przez ostatnie dwa lata występy reprezentacji Izraela na Eurowizji były zakłócane buczeniem. Część krajów, m.in. Hiszpania i Irlandia, deklaruje, że wycofa się z konkursu, jeżeli Europejska Unia Nadawców nie wykluczy bądź chociaż nie zawiesi tego kraju. Doda namawia, by Polska postąpiła tak samo.

Albo Polska, albo Izrael

– Kilka państw ogłosiło, że zrezygnuje z Eurowizji, jeżeli Izrael zostanie odsunięty (…). Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, została usunięta z Eurowizji. Natomiast Izrael z tego samego powodu nie został, ale jak wiemy – jest głównym sponsorem Eurowizji (izraelska firma Moroccanoil finansuje imprezę – przyp. red.). Na szczęście są jeszcze państwa, które postanowiły wycofać się z Eurowizji na czas, aż organizatorzy pójdą po rozum do głowy i zrozumieją, że wszystkich należy traktować tak samo – bez względu na to, czy są sponsorami, czy nie, bo mogą utracić sponsora, ale mogą też utracić połowę państw, które do tej pory traktowały ten konkurs jako święto muzyki, które ma solidaryzować ludzi.

Uważam, że Polska powinna zrezygnować. I większość państw również! Bo dziś to dzieje się w Palestynie, ale za chwilę może dziać się gdzie indziej – oceniła artystka.

