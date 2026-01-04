CGM

Nie będzie więcej niepublikowanych dotąd utworów Beatlesów

„Nie sądzę, żeby coś się pozostało"

2026.01.04

Nie będzie więcej niepublikowanych dotąd utworów Beatlesów

fot. Apple Corps Ltd.

Producent Giles Martin, odpowiedzialny za remiksy i archiwalne nagrania The Beatles, ujawnił, że żadne niepublikowane dotąd utwory zespołu nie zostaną już wydane. Martin spędził wiele lat przeglądając archiwa Fab Four, przygotowując m.in. odświeżoną serię Anthology dla Disney Plus oraz remiksy klasycznych albumów.

Koniec poszukiwań ukrytych nagrań

Giles Martin przyznał w rozmowie z The Sun, że choć w przeszłości często znajdowały się nieznane materiały, obecnie uważa, że wszystkie cenne nagrania zostały już odkryte:

„Nie sądzę, żeby coś się pozostało. Zawsze mówię tak, a potem coś się znajdzie. Ale naprawdę, myślę, że już wszystko jest.”

Producent zwrócił uwagę, że mimo braku nowych utworów, nadal istnieje ogromne zainteresowanie muzyką Beatlesów, a fani wciąż doceniają archiwalne wydania, takie jak Anthology 4, gdzie pojawiają się wczesne, surowe wersje znanych hitów, np. „Helter Skelter”.

Praca z dziedzictwem George’a Martina

Giles Martin podkreślił również osobisty wymiar swojej pracy. Jego ojciec, Sir George Martin, nazywany „piątym Beatlesem”, był odpowiedzialny za produkcję większości klasycznych albumów zespołu. Giles przyznaje, że praca nad materiałami Beatlesów pozwala mu być blisko ojca i jego spuścizny:

„Ich muzyka naprawdę poprawia ludziom nastrój. Pracować nad tym materiałem i być blisko mojego taty to wspaniała rzecz.”

Nowe projekty filmowe o Beatlesach

Oprócz pracy nad muzyką, Giles Martin współpracuje z reżyserem Samem Mendesem przy czterech nadchodzących filmach poświęconych członkom zespołu. Każdy film będzie koncentrował się na innym członku Beatlesów: Johnie Lennonie, Sir Paulu McCartneyu, George’u Harrisonie i Sir Ringo Starrze.

