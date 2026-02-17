CGM

Nicki Minaj ubrała Donalda Trumpa w różową bluzę i obwiesiła go biżuterią

Wszytsko z okazji Dnia Prezydenta

2026.02.17

Nicki Minaj ubrała Donalda Trumpa w różową bluzę i obwiesiła go biżuterią

Nicki Minaj uczciła Dzień Prezydenta 2026 w nietypowy sposób, prezentując zdjęcia A.I. przedstawiające Donald Trump jadącego obok niej.

A.I. Donald Trump w stylu Barbz

Na wygenerowanych obrazach Donald Trump ubrany jest w różową kurtkę, zdobione jeansy i biżuterię w stylu Barbz – fanek Nicki Minaj. Zdjęcia bazują na oryginalnym ujęciu, które wygląda na to, że pierwotnie przedstawiało męża Nicki, Kenneth Petty. Odbicie przypominające Kennetha widać w oknie za głową A.I. Trumpa, co sugeruje, że nawet w wizualizacji A.I. mąż artystki schodzi na drugi plan.

Nicki Minaj i jej wsparcie dla Trumpa

W styczniu 2026 Nicki Minaj określiła siebie jako prawdopodobnie największą fankę Trumpa. Następnego dnia artystka ujawniła, że otrzymała „Trump Gold Card”, zapewniającą jej szybki dostęp do obywatelstwa.

