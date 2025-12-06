Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „Live God”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W piątek swoją premierę miało nowe koncertowe wydawnictwo Nicka Cave’a & The Bad Seeds – „Live God”, przygotowane we współpracy z Play It Again Sam. Album dokumentuje trasę „The Wild God Tour”, która w latach 2024–2025 podbiła sceny Wielkiej Brytanii, Europy i Ameryki Północnej.

„Live God” – zapis energii, która była „antidotum na rozpacz”

Na album składa się 15 utworów zarejestrowanych na żywo, oddających dziką i pełną napięcia atmosferę koncertów, które – jak podkreślił Nick Cave – były „antidotum na rozpacz”. Wydawnictwo zawiera live’owe wykonania całej, nominowanej do Grammy płyty „Wild God” (2024), a także nowe, wyjątkowe interpretacje klasyków zespołu, m.in.:

„From Her To Eternity”

„Papa Won’t Leave You, Henry”

„Into My Arms”

Trasa 2026 – Australia, Nowa Zelandia i wielki powrót do Europy

W 2026 roku „The Wild God Tour” będzie kontynuowana. Zespół zagra:

luty 2026 – Australia i Nowa Zelandia

lato 2026 – duża trasa plenerowa po Europie

Europejska część ruszy 10 czerwca w Malahide Castle w Irlandii i obejmie m.in.: Niemcy, Danię, Czechy, Austrię, Grecję, Włochy, Belgię, Portugalię, Francję, Wielką Brytanię, Chorwację, Serbię, Rumunię, Norwegię i Litwę.

Finał trasy odbędzie się 28 sierpnia na festiwalu Rock en Seine we Francji.

Dodatkowe daty zostaną ogłoszone wkrótce. Informacje o sprzedaży biletów dostępne są na nickcave.com.

Wyjątkowy, wyprzedany koncert w Brighton

Wśród nadchodzących wydarzeń wyróżnia się wyprzedany koncert w Preston Park w Brighton (31 lipca 2026) – jedyny ekskluzywny występ w Wielkiej Brytanii podczas tej trasy. To symboliczny, „powrotny” koncert w mieście, z którym Nick Cave jest silnie związany od wielu lat.

Nick Cave & The Bad Seeds na Open’er Festival 2026

Polscy fani zobaczą artystów 2 lipca 2026 roku w Gdyni, podczas Open’er Festival. To jedno z najbardziej wyczekiwanych ogłoszeń tegorocznej edycji.

Tracklista „Live God”