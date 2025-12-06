CGM

Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „Live God”

Nick Cave wystąpi na przyszłorocznym Openerze

2025.12.06

opublikował:

Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „Live God”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W piątek swoją premierę miało nowe koncertowe wydawnictwo Nicka Cave’a & The Bad Seeds – „Live God”, przygotowane we współpracy z Play It Again Sam. Album dokumentuje trasę „The Wild God Tour”, która w latach 2024–2025 podbiła sceny Wielkiej Brytanii, Europy i Ameryki Północnej.

„Live God” – zapis energii, która była „antidotum na rozpacz”

Na album składa się 15 utworów zarejestrowanych na żywo, oddających dziką i pełną napięcia atmosferę koncertów, które – jak podkreślił Nick Cave – były „antidotum na rozpacz”. Wydawnictwo zawiera live’owe wykonania całej, nominowanej do Grammy płyty „Wild God” (2024), a także nowe, wyjątkowe interpretacje klasyków zespołu, m.in.:

  • „From Her To Eternity”

  • „Papa Won’t Leave You, Henry”

  • „Into My Arms”

Trasa 2026 – Australia, Nowa Zelandia i wielki powrót do Europy

W 2026 roku „The Wild God Tour” będzie kontynuowana. Zespół zagra:

  • luty 2026 – Australia i Nowa Zelandia

  • lato 2026 – duża trasa plenerowa po Europie

Europejska część ruszy 10 czerwca w Malahide Castle w Irlandii i obejmie m.in.: Niemcy, Danię, Czechy, Austrię, Grecję, Włochy, Belgię, Portugalię, Francję, Wielką Brytanię, Chorwację, Serbię, Rumunię, Norwegię i Litwę.
Finał trasy odbędzie się 28 sierpnia na festiwalu Rock en Seine we Francji.

Dodatkowe daty zostaną ogłoszone wkrótce. Informacje o sprzedaży biletów dostępne są na nickcave.com.

Wyjątkowy, wyprzedany koncert w Brighton

Wśród nadchodzących wydarzeń wyróżnia się wyprzedany koncert w Preston Park w Brighton (31 lipca 2026) – jedyny ekskluzywny występ w Wielkiej Brytanii podczas tej trasy. To symboliczny, „powrotny” koncert w mieście, z którym Nick Cave jest silnie związany od wielu lat.

Nick Cave & The Bad Seeds na Open’er Festival 2026

Polscy fani zobaczą artystów 2 lipca 2026 roku w Gdyni, podczas Open’er Festival. To jedno z najbardziej wyczekiwanych ogłoszeń tegorocznej edycji.

Tracklista „Live God”

  1. Frogs

  2. Wild God

  3. O Children

  4. From Her to Eternity

  5. Long Dark Night

  6. Cinnamon Horses

  7. Tupelo

  8. Conversion

  9. Bright Horses

  10. Joy

  11. I Need You

  12. Carnage

  13. Red Right Hand

  14. White Elephant

  15. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

  16. Papa Won’t Leave You, Henry

  17. Into My Arms

  18. As The Waters Cover The Sea

Tagi


Popularne newsy

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu
NEWS

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”
NEWS

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki
NEWS

Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”
NEWS

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu
NEWS

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu
NEWS

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes
NEWS

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes

Polecane

CGM
Kult zagrał na Teneryfie bez Kazika Staszewskiego. Ten wysłał fanom specjalny film

Kult zagrał na Teneryfie bez Kazika Staszewskiego. Ten wysłał fanom sp ...

Publiczność nie zawiodła i tłumnie stawiła się na koncercie Kultu bez jego lidera

4 godziny temu

CGM
Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Reakcje fanów i powrót na scenę

4 godziny temu

CGM
„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”

„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – ...

W debiutanckim teledysku Natalisy pojawiła się Fagata

4 godziny temu

CGM
Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnacja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii jest bardzo dobrą decyzją. Dosyć przymykania oczu na takie rzeczy”

Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnac ...

Apel o uniwersalny bojkot

5 godzin temu

CGM
Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o tym, że została przez niego zgwałcona od innej kobiety

Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o ...

Rzekoma ofiara rapera wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed lat

5 godzin temu

CGM
Małach prezentuje solowy album „Deszcz” – osobisty i emocjonalny projekt

Małach prezentuje solowy album „Deszcz” – osobisty i emocjonalny ...

Czwarty solowy album Małacha już jest

5 godzin temu