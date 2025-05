Netflix ruszył z nowym rapowym show. Wśród uczestników znana raperka i raper, który miał kontrakt z SBM-em

Wybrzmiały pierwsze wersy w pierwszym polskim sezonie globalnego formatu Netflixa Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska! Wczoraj, 14 maja w programie zadebiutowali raperki i raperzy z różnych zakątków Polski, którzy wzięli udział w lokalnych przesłuchaniach, aby zmierzyć się z castingiem w Warszawie. A to wszystko pod okiem jurorów: DZIARMY, Bedoesa 2115 i Sokoła. Kto ostatecznie stanie do walki o pół miliona?

Na tropie przyszłych gwiazd polskiej sceny rapowej, DZIARMA odwiedziła Katowice, Kielce i Wrocław. Sokół prowadził przesłuchania w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, a Bedoes 2115 pojawił się w Gdańsku, Bydgoszczy i Białymstoku.

Z lokalnych castingów jurorzy zabrali najlepszych uczestników, aby zaprezentować ich szerszej publiczności i gościowi specjalnemu – Okiemu – w Warszawie. Tam po raz pierwszy mogli przedstawić swoje własne teksty na dużej scenie i poczuć presję prawdziwego występu przed widownią. To jednak czwarty odcinek spośród dziesiątek kandydatów wyłonił siedemnaścioro raperek i raperów, którzy nie tylko potrafią nawijać, ale także się wyróżnić! To oni przeszli kolejny etap, pokazując przed trójką głównych jurorów i gościnnie Żabsonem, na co ich stać w cypherach.

Poznajcie ich bliżej w krótkich zajawkach, które przygotowali.

W serwisie Spotify dostępna jest także oficjalna playlista zawierająca utwory wykonane przez uczestników w trakcie programu.

Baby V, Ostrowiec Świętokrzyski

Pełna pasji artystka, która czerpie inspirację z podróży, natury i codzienności. Doświadczenia z życia w Anglii i Warszawie ukształtowały jej niezależność. Trenuje, tworzy świece zodiakalne, jeździ rowerem po lasach i pielęgnuje relacje z bliskimi – muzyka jest dla niej formą medytacji i wolności.

Big Jed, Kielce

Młody producent z Kielc, który stworzył własne studio we współpracy z babcią. Ma na koncie bity dla czołówki polskiego rapu i występ z Matą. Jego talent zauważył nawet Warner Music – teraz sam decyduje o swojej przyszłości. Stawia na jakość, autentyczność i własne tempo.

Boron, Rokietnica / Poznań

Pozytywny do granic możliwości obserwator i marzyciel, który znajduje inspirację w naturze. Adoptowany razem z pięciorgiem rodzeństwa i wychowany w dużej, kochającej rodzinie, dziś szuka swojej drogi łącząc modeling i muzykę. Ceni czas spędzany sam na sam ze sobą, a tworzenie traktuje jak osobistą podróż.

Dżanglu, Warszawa

Zafascynowany hip-hopem od dziesiątego roku życia. Zaczynał od wierszy, które szybko przerodziły się w teksty rapowe. Dzięki wsparciu bliskich i własnej determinacji rozwija się mimo przeciwności. Na co dzień pracuje jako tester gier, ale każdą wolną chwilę poświęca muzyce.

JA22Y, Warszawa

Multitalent: DJ-ka, raperka, modelka, a od niedawna także prawniczka. Ja22y łączy sztukę z dyscypliną – tworzy z DJ Praktyczną Panią i współpracuje z Falconem z JWP. Jej codzienność to kreatywny chaos – studio, castingi i sceniczne marzenia w rytmie Missy Elliott.

Kajtek, Warszawa

Wrażliwy, samodzielny i pełen determinacji. Kajtek od lat tworzy muzykę, prowadzi własne studio nagraniowe i konsekwentnie realizuje swoją wizję. Dzięki sile charakteru zbudował własną przestrzeń twórczą, w której łączy doświadczenia z przeszłości z brzmieniem przyszłości.



KARA, Kraków

Silna i niezależna. Po trudnym starcie w życiu, KARA odbudowała siebie i relacje z bliskimi. Na scenie obecna od kilku lat – ma na koncie album „Awakening” oraz współpracę z takimi artystami jak Białas czy Margaret. Jej twórczość to surowa szczerość i siła, która inspiruje innych.

KaZek, Świdwin / Gdańsk

Student wychowania fizycznego i miłośnik Bedoesa 2115, który w programie Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska po raz pierwszy wystąpił przed publicznością. Ceni dyscyplinę, rozwój i niezależność – wartości, które wyniósł z rodzinnego domu i życia w internacie. Muzykę traktuje jak osobisty trening wyrażania emocji.

Mati Orzeł, Nowa Słupia

Raper z Nowej Słupi w województwie świętokrzyskim. Mimo młodego wieku konsekwentnie rozwija swój warsztat i muzyczne ambicje, marząc o wydaniu singla, który odbije się szerokim echem na polskiej scenie. Reprezentuje młode pokolenie twórców, łączących autentyczność z jasno zdefiniowaną wizją kariery.

martin, Giżycko

Martin to młody artysta, który dzięki muzyce odzyskał głos – dosłownie i w przenośni. Po trudnych doświadczeniach życiowych z ogromną determinacją dąży do rozwoju artystycznego. Marzy o przeprowadzce do Warszawy, by w pełni poświęcić się tworzeniu.



Mokebe, Warszawa

Przesiąknięty hip-hopem od najmłodszych lat, postawił wszystko na muzykę – bo to nie zawód, a całe jego życie. Twórczość Mokebe zawieszona jest między haute couture a uliczną wrażliwością, kreując nowy język artysty XXI wieku. Uczestnik SBM Starter 2021 oraz projektu RULETA od 2K88.

NaJda, Warszawa

Prawdziwa osobowość sceniczna. Choć w życiu bywała „czarną owcą”, to w muzyce odnalazła siebie i siłę. Pracuje jako kelnerka, ale to studio jest jej domem. Chce być szczerym, kobiecym głosem w rapie – bez kompromisów i kopiowania.

po prostu Kajtek, Poznań

Z Poznania, z głową pełną pomysłów i ręką do wszystkiego: od montażu wideo po pisanie tekstów. Studiuje dziennikarstwo i pracuje w branży IT. Finalista SBM Starter 2022. Po doświadczeniach z wytwórnią postawił na niezależność i wolność twórczą. Cytat Kory na jego ciele to motto: „Uspokój się, to już było”.

Shelast, Lubin

Górnik z rapowym zacięciem i sercem pełnym empatii. Na co dzień pracuje 1100 metrów pod ziemią, a wieczorami tworzy – z myślą o bliskich i marzeniu o scenie. Spotyka się z ekipą na skateparku i rozwija się fizycznie oraz muzycznie. Chce pokazać, że nawet z najmniejszej miejscowości można trafić na wielką scenę.

XEIDEN, Toruń

Charyzmatyczna i niezależna, od najmłodszych lat stawia na własne wartości. W 2021 roku zaczęła tworzyć muzykę i od razu trafiła do sieci, gdzie zdobyła zarówno fanów, jak i doświadczenie. Jej relacja z ojcem jest wyjątkowo bliska, a przyszłość planuje budować na własnych zasadach.

ywiS, Szczecin

Raper z trzynastoletnim stażem, który udowadnia, że pasja może być drogą do wewnętrznej siły. Prowadzi własną działalność jako kierowca i rozwija domowe studio muzyczne. Mimo życiowych wyzwań, traktuje udział w programie jako osobisty przełom i szansę na pokazanie prawdziwego siebie.

Zippy Ogar, Gniezno / Poznań

Młody raper nie do końca wpisujący się w schemat klasycznego hip-hopowca. Jak sam jednak twierdzi jego związek z muzyką to wyższy poziom relacji. Pochodzi z Gniezna; aktualnie mieszka w Poznaniu i w tym mieście działa na co dzień. Zippy muzykę tworzy od prawie dekady, a od 2019 roku dzieli się nią z szerszą publicznością. Obraca się głównie w klimacie trapu i klasycznego hip-hopu, ale okazjonalnie zahacza też o szerokopojęty UK Sound czy też Drum n Bass. Wychowany przez brud perfekcjonista. Pełen kontrast!

Pierwsze 4 odcinki już do obejrzenia, tylko w Netflixie.

Kolejne 3 odcinki zobaczymy 21 maja, a w nich: bitwy, teledyski i duety z topowymi polskimi artystami. Natomiast 28 maja – Wielki Finał, w którym trójka finalistów stanie do walki o główną nagrodę – 500 000 zł i szansę na realny start w branży.