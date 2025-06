Netflix i Hypetalk odpaliły cypher roku – 212 artystów w jednym kawałku

Teasowany od pewnego czasu „Cypher Roku” wreszcie ujrzał światło dzienne. Netflix i Hypetalk połączyły w nim uczestników „Nowego Rozdania: Rhythm + Flow Polska” i nowe twarze. Łącznie „uzbierało” się 212 osób, co czyni to przedsięwzięcie imponującym nie tylko w tym roku, ale i w całej historii polskiego rapu.

Ponad półtorej godziny zabawy

Zippy Ogar, Asster, po prostu Kajtek, Kara, Miły ATZ, BSK – można wymieniać i wymieniać. Z racji na to, że w cypherze pojawiło się ponad 200 zawodniczek i zawodników, nie będziemy wymieniać wszystkich ksywek. Całość trwa ponad półtorej godziny, a w opisie filmu na YouTubie znajdziecie czasówki, dzięki którym możecie od razu dotrzeć do tych artystów, którzy najbardziej Was interesują