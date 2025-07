Nelly zdradza, która piosenka Ashanti jest jego ulubioną

fot. P. Tarasewicz

Nelly i Ashanti – muzyczna i romantyczna historia

Związek Nelly’ego i Ashanti to jedna z najgłośniejszych historii miłosnych w świecie muzyki R&B i hip-hopu. Para, która niedawno ogłosiła, że spodziewa się dziecka, coraz chętniej dzieli się prywatnymi szczegółami ze swojego życia. Tym razem raper zdradził, która piosenka Ashanti ma dla niego szczególne znaczenie.

Ulubiona piosenka Nelly’ego to „Baby”

Podczas gry „This or That” dla serii „Cocoa Butter” Nelly został zapytany o swój ulubiony utwór swojej partnerki. Ku zaskoczeniu wielu fanów, nie wybrał najbardziej komercyjnych hitów takich jak „Foolish” czy „Rock wit U”, ale „Baby” z debiutanckiego albumu Ashanti z 2002 roku.

Dlaczego właśnie „Baby”?

Nelly wyjaśnił, że „Baby” to utwór wyjątkowy, ponieważ wykonany jest solo – bez gościnnych występów, w tym bez udziału Ja Rule’a, który często współpracował z Ashanti na początku jej kariery.

„Niektóre z tych piosenek zawierają mojego brata Ja, ale ‘Baby’ to tylko moja żona. Trzymam się tego” – powiedział Nelly.

Dodał także, że utwór „Rain On Me” również miał ogromne znaczenie w ich relacji, jednak emocjonalnie bardziej utożsamia się z „Baby”.

„Baby” – niedoceniana perła z debiutanckiego albumu

Piosenka „Baby” pochodzi z multiplatynowego debiutanckiego albumu Ashanti z 2002 roku, który zdobył ogromne uznanie krytyków i fanów. Chociaż nie osiągnęła takiej popularności jak „Foolish”, to dla wielu fanów uchodzi za jedną z najbardziej emocjonalnych i autentycznych ballad artystki.

Symboliczny wybór i siła osobistego przekazu

Wybór „Baby” przez Nelly’ego można odczytać jako wyraz szczerej więzi i szacunku do Ashanti jako artystki i partnerki. Utwór ten pokazuje bardziej intymną, wrażliwą stronę Ashanti, co – jak sugeruje Nelly – czyni go jego absolutnym numerem jeden.