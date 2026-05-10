Koziołek wygrał z Jackiem Murańskim, mimo walki jedną ręką

Rezerwowy zawodnik FAME 31 zaskoczył wszystkich

2026.05.10

Foto: Fame MMA

Podczas gali FAME 31: Fight Club Tournament, która odbyła się 9 maja 2026 roku w Koszalin, kibice zobaczyli nietypowe i mocno komentowane starcie rezerwowe. Jarosław Kozieł pokonał Jacka Murańskiego jednogłośną decyzją sędziów, mimo że sam walczył z wyraźnym ograniczeniem jednej ręki.

W sieci pojawiły się porównania, że jego styl przypominał walkę Paweł „Popek” Mikołajuw, który również znany jest z widowiskowych i niekonwencjonalnych pojedynków.

 

„Koziołek” walczył z kontuzją i jedną ręką

Według informacji z przygotowań do walki, Kozieł miał problemy zdrowotne i od początku zakładano, że będzie w stanie używać tylko jednej ręki. Mimo tego zdecydował się wejść do klatki.

Już od pierwszych sekund starcia Murański ruszył agresywnie, próbując narzucić swoje tempo. Jednak Kozieł zachował spokój i skutecznie neutralizował ataki przeciwnika, bazując na defensywie i kontrach.

Przebieg walki – chaos kontra kontrola

Pierwsza runda – ofensywa Murańskiego

Jacek Murański rozpoczął bardzo agresywnie, rzucając szerokie kombinacje ciosów. Kozieł przyjął strategię obronną i stopniowo zaczął wyprowadzać pojedyncze, ale celne kontrataki.

W końcówce rundy „Koziołek” trafił mocnym uderzeniem w okolice szyi, które wyraźnie zachwiało Murańskim.

Druga runda – spadek tempa

W drugiej rundzie tempo walki wyraźnie spadło. Murański próbował nadal atakować, ale brakowało mu dynamiki i świeżości. Kozieł kontrolował dystans i punktował prostymi ciosami, nie wdając się w niepotrzebne wymiany.

Trzecia runda – kontrola do końca

W ostatniej rundzie Murański ponownie ruszył do przodu, jednak Kozieł skutecznie go unikał i utrzymywał walkę na swoich warunkach. Pojedynek był przerywany przez sędziego z powodu problemów z ochraniaczem, co dodatkowo rozbiło rytm starcia.

Do końca walki Murański szedł do przodu, ale nie potrafił przełamać defensywy rywala.

Jednogłośna decyzja sędziów

Po trzech rundach sędziowie nie mieli wątpliwości i jednogłośnie wskazali zwycięstwo Jarosława Kozieła.

Dla „Koziołka” była to ważna wygrana, szczególnie że:

  • wszedł jako zawodnik rezerwowy
  • walczył z ograniczeniem jednej ręki
  • mierzył się z bardzo doświadczonym i medialnym rywalem

Kolejna porażka Jacka Murańskiego

Dla Jacka Murańskiego była to kolejna trudna walka i następna porażka w serii. W ostatnich występach przegrywał m.in. z:

  • Paweł „Popek” Mikołajuw (TKO)
  • innymi zawodnikami freak fightów w poprzednich galach

Jego styl walki oparty na agresywnych zrywach tym razem nie wystarczył.

FAME 31 – gala pełna emocji

Gala FAME 31 była jednym z największych wydarzeń freak fightowych 2026 roku. Turniej Fight Club Tournament przyciągnął największe nazwiska sceny, a walki odbywały się w formule boksu w małych rękawicach.

Obok walki Kozieła z Murańskim kibice oglądali także starcia takich zawodników jak:

  • Alan Kwieciński
  • Josef Bratan
  • Akop Szostak
  • Kasjusz „Don Kasjo” Życiński

 

 

 

