Koziołek wygrał z Jackiem Murańskim, mimo walki jedną ręką

Podczas gali FAME 31: Fight Club Tournament, która odbyła się 9 maja 2026 roku w Koszalin, kibice zobaczyli nietypowe i mocno komentowane starcie rezerwowe. Jarosław Kozieł pokonał Jacka Murańskiego jednogłośną decyzją sędziów, mimo że sam walczył z wyraźnym ograniczeniem jednej ręki.
W sieci pojawiły się porównania, że jego styl przypominał walkę Paweł „Popek” Mikołajuw, który również znany jest z widowiskowych i niekonwencjonalnych pojedynków.
„Koziołek” walczył z kontuzją i jedną ręką
Według informacji z przygotowań do walki, Kozieł miał problemy zdrowotne i od początku zakładano, że będzie w stanie używać tylko jednej ręki. Mimo tego zdecydował się wejść do klatki.
Już od pierwszych sekund starcia Murański ruszył agresywnie, próbując narzucić swoje tempo. Jednak Kozieł zachował spokój i skutecznie neutralizował ataki przeciwnika, bazując na defensywie i kontrach.
Przebieg walki – chaos kontra kontrola
Pierwsza runda – ofensywa Murańskiego
Jacek Murański rozpoczął bardzo agresywnie, rzucając szerokie kombinacje ciosów. Kozieł przyjął strategię obronną i stopniowo zaczął wyprowadzać pojedyncze, ale celne kontrataki.
W końcówce rundy „Koziołek” trafił mocnym uderzeniem w okolice szyi, które wyraźnie zachwiało Murańskim.
Druga runda – spadek tempa
W drugiej rundzie tempo walki wyraźnie spadło. Murański próbował nadal atakować, ale brakowało mu dynamiki i świeżości. Kozieł kontrolował dystans i punktował prostymi ciosami, nie wdając się w niepotrzebne wymiany.
Trzecia runda – kontrola do końca
W ostatniej rundzie Murański ponownie ruszył do przodu, jednak Kozieł skutecznie go unikał i utrzymywał walkę na swoich warunkach. Pojedynek był przerywany przez sędziego z powodu problemów z ochraniaczem, co dodatkowo rozbiło rytm starcia.
Do końca walki Murański szedł do przodu, ale nie potrafił przełamać defensywy rywala.
Jednogłośna decyzja sędziów
Po trzech rundach sędziowie nie mieli wątpliwości i jednogłośnie wskazali zwycięstwo Jarosława Kozieła.
Dla „Koziołka” była to ważna wygrana, szczególnie że:
- wszedł jako zawodnik rezerwowy
- walczył z ograniczeniem jednej ręki
- mierzył się z bardzo doświadczonym i medialnym rywalem
Kolejna porażka Jacka Murańskiego
Dla Jacka Murańskiego była to kolejna trudna walka i następna porażka w serii. W ostatnich występach przegrywał m.in. z:
- Paweł „Popek” Mikołajuw (TKO)
- innymi zawodnikami freak fightów w poprzednich galach
Jego styl walki oparty na agresywnych zrywach tym razem nie wystarczył.
FAME 31 – gala pełna emocji
Gala FAME 31 była jednym z największych wydarzeń freak fightowych 2026 roku. Turniej Fight Club Tournament przyciągnął największe nazwiska sceny, a walki odbywały się w formule boksu w małych rękawicach.
Obok walki Kozieła z Murańskim kibice oglądali także starcia takich zawodników jak:
- Alan Kwieciński
- Josef Bratan
- Akop Szostak
- Kasjusz „Don Kasjo” Życiński
